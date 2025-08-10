Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Sicilya'da binlerce kişi İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprüyü protesto etti | Dış Haberler

        Sicilya'da binlerce kişi İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprüyü protesto etti

        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak uzun yıllardır gündemde olan "dünyanın en uzun asma köprüsü" olacak projenin onaylanmasının ardından Sicilya'da binlerce kişi sokaklara çıktı. Kararı protesto eden vatandaşlar, köprünün çevreye zarar vereceğini, deprem riskini ve mafya tehlikesini artıracağını söyledi

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 10.08.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Sicilya'nın Messina kentinde binlerce kişi, İtalya ile Sicilya arasına inşa edilecek asma köprüyü protesto etti.

        • 2

          İtalya'da hükümetin bu hafta, ülke ana karası ile Sicilya Adası'nı karadan bağlayacak ve dünyanın en büyük asma köprüsü olacak projeyi onaylamasının ardından, plana karşı çıkanlar harekete geçti.

        • 3

          Sicilya'nın Messina kentinde toplanan binlerce kişi hükümetin planını protesto etti.

        • 4

          "Messina Boğazı dokunulmazdır" sloganı atan göstericiler "Köprüye hayır" pankartları taşıdı.

        • 5

          Protestocular söz konusu köprünün çevreye zarar vereceğini, deprem riskini ve mafya tehlikesini artıracağını öne sürüyor.

        • 6

          İtalya'da uzun süredir gündemde olan Messina Köprüsü projesi, çevrecilerin karşı çıkması nedeniyle on yıllardır erteleniyordu.

        • 7

          İtalya yönetimi bu hafta, tamamlandığında "dünyanın en büyük asma köprüsü" olacak 3,7 kilometrelik köprü projesini onaylamıştı.

        • 8

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        Avrupa ülkelerinden Ukrayna açıklaması
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        İran'dan Azerbaycan-Ermenistan yorumu
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        ABD'den Maduro için ödül: 50 milyon dolar
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Habertürk Anasayfa