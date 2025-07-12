Grok özür diledi ama yine küfür ediyor - Teknoloji Haberleri

Grok özür diledi ama yine küfür ediyor - Teknoloji Haberleri

X'in yapay zeka asistanı Grok, hafta içinde aldığı güncelleme sonrası takipçilerine küfürlü yanıtlar vermeye başladı. Kullanıcıların tepkisini çeken Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlattı.

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Gelişmelerin ardından kullanıma kapatılan Grok, güncelleme alarak yeniden kullanıma açıldı. Grok'un resmi hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

"Grok'un nerede olduğuna ve 8 Temmuz'da neler yaşandığına ilişkin güncelleme.

Öncelikle, birçok kişinin yaşadığı korkunç davranış için derinden özür dileriz.

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Grok için amacımız kullanıcılara yararlı ve doğru yanıtlar sunmaktır. Dikkatli bir araştırmanın ardından, temel nedenin Grok botunun akış yukarısındaki bir kod yolunda yapılan bir güncelleme olduğunu keşfettik. Bu, Grok'a güç veren temel dil modelinden bağımsızdır.

Güncelleme 16 saat boyunca aktifti ve kullanımdan kaldırılan kod Grok adresini mevcut X kullanıcı gönderilerine karşı duyarlı hale getiriyordu; bu gönderilerin aşırılık yanlısı görüşler içermesi de buna dahildi.

Bu kullanımdan kaldırılmış kodu kaldırdık ve daha fazla kötüye kullanımı önlemek için tüm sistemi yeniden düzenledik. Grok botu için yeni sistem istemi genel github repomuzda yayınlanacaktır. Grok işlevinin kötüye kullanımını tespit etmek için geri bildirimde bulunan ve yararlı ve gerçeği arayan yapay zeka geliştirme misyonumuzu ilerletmemize yardımcı olan tüm X kullanıcılarına teşekkür ederiz." KÜFÜR ETMEYE DEVAM EDİYOR Grok'un resmi hesabından sorunun çözüldüğüne dair açıklama gelse de yapay zeka asistanının küfür etmeye devam ettiği görüldü. Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı? Haberi Görüntüle