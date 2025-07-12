Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.358,46 %0,26
        DOLAR 40,1747 %0,22
        EURO 47,0262 %0,06
        GRAM ALTIN 4.335,04 %1,20
        FAİZ 40,75 %0,59
        GÜMÜŞ GRAM 49,63 %4,01
        BITCOIN 117.314,00 %-0,35
        GBP/TRY 54,2934 %-0,49
        EUR/USD 1,1689 %-0,10
        BRENT 70,36 %2,51
        ÇEYREK ALTIN 7.087,80 %1,20
        Haberler Ekonomi Teknoloji Grok özür diledi ama yine küfür ediyor - Teknoloji Haberleri

        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor

        X'in yapay zeka asistanı Grok, hafta içinde kullanıcılarına verdiği küfürlü cevaplar nedeniyle özür mesajı yayınladı. Güncellenen versiyonuyla yeniden kullanıma sunulan Grok'un kullanıcılara küfür etmeye devam ettiği görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2025 - 14:05 Güncelleme: 12.07.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        X'in yapay zeka asistanı Grok, hafta içinde aldığı güncelleme sonrası takipçilerine küfürlü yanıtlar vermeye başladı. Kullanıcıların tepkisini çeken Grok hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlattı.

        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
        Grok hakkında soruşturma başlatıldı

        Gelişmelerin ardından kullanıma kapatılan Grok, güncelleme alarak yeniden kullanıma açıldı. Grok'un resmi hesabından konuyla ilgili şu açıklama yapıldı:

        "Grok'un nerede olduğuna ve 8 Temmuz'da neler yaşandığına ilişkin güncelleme.

        Öncelikle, birçok kişinin yaşadığı korkunç davranış için derinden özür dileriz.

        REKLAM

        Grok için amacımız kullanıcılara yararlı ve doğru yanıtlar sunmaktır. Dikkatli bir araştırmanın ardından, temel nedenin Grok botunun akış yukarısındaki bir kod yolunda yapılan bir güncelleme olduğunu keşfettik. Bu, Grok'a güç veren temel dil modelinden bağımsızdır.

        Güncelleme 16 saat boyunca aktifti ve kullanımdan kaldırılan kod Grok adresini mevcut X kullanıcı gönderilerine karşı duyarlı hale getiriyordu; bu gönderilerin aşırılık yanlısı görüşler içermesi de buna dahildi.

        Bu kullanımdan kaldırılmış kodu kaldırdık ve daha fazla kötüye kullanımı önlemek için tüm sistemi yeniden düzenledik. Grok botu için yeni sistem istemi genel github repomuzda yayınlanacaktır.

        Grok işlevinin kötüye kullanımını tespit etmek için geri bildirimde bulunan ve yararlı ve gerçeği arayan yapay zeka geliştirme misyonumuzu ilerletmemize yardımcı olan tüm X kullanıcılarına teşekkür ederiz."

        KÜFÜR ETMEYE DEVAM EDİYOR

        Grok'un resmi hesabından sorunun çözüldüğüne dair açıklama gelse de yapay zeka asistanının küfür etmeye devam ettiği görüldü.

        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        Aslan Özdemir için tutuklama talebi
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "İzmir'deki orman yangınlarında yanan alan rekoru kırıldı"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün geliş saatini açıkladı!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        İsmi anketle belirlenmişti! Genç aslan Pars, başka aslan tarafından öldürüldü
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Kıraathaneye çöp yağdı!
        Ünlüler plajı
        Ünlüler plajı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Bluetooth sorusunun yanıtı Viking kralında saklı
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmaları
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        QR kodların geçmişleri Japon arabalarına dayanıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa