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        Haberler Ekonomi Teknoloji Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok'a soruşturma başlattı - Teknoloji Haberleri

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok'a soruşturma başlattı

        Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yapay zeka asistanı Grok, son güncellemenin ardından takipçilerine ağır küfürler içeren cevaplar vermeye başladı. Bu durum sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Grok hakkında soruşturma başlatıldı. Grok'un hesabından yapılan açıklamada ise "Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz" ifadelerine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 09.07.2025 - 10:14
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        Grok hakkında soruşturma başlatıldı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlattı.

        Alınan bilgiye göre, X sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan "Grok" isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından resen soruşturma başlattı.

        Erişim engeli ve içerik çıkarma kararları için başsavcılığın soruşturma açmasının zaruri olduğu, bu bağlamada suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı aldırıldığı öğrenildi.

        X'TEN AÇIKLAMA GELDİ

        Hakaret içerikli sözlerle ilgili X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

        "Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra xAI, Grok'un X'te paylaşım yapmasından önce nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde eğitimin iyileştirilebileceği modeli hızla belirleyip güncelleyebiliyoruz."

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