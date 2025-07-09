Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Grok'a soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya platformu X'in yapay zeka uygulaması "Grok" programının birçok kullanıcıya verdiği suç teşkil eden hakaret içerikli cevaplarla ilgili soruşturma başlattı.

Alınan bilgiye göre, X sosyal paylaşım sitesinin yapay zeka uygulaması olan "Grok" isimli programın birçok kullanıcıya verdiği cevaplar içeriğinde hakaret içerikli sözler yer alması nedeniyle, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama", "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından resen soruşturma başlattı.

REKLAM advertisement1

Erişim engeli ve içerik çıkarma kararları için başsavcılığın soruşturma açmasının zaruri olduğu, bu bağlamada suç teşkil eden paylaşım ve hesaplara erişim engeli kararı aldırıldığı öğrenildi.

X'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Hakaret içerikli sözlerle ilgili X'in yapay zeka uygulaması Grok'un hesabından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. İçerikten haberdar olduktan sonra xAI, Grok'un X'te paylaşım yapmasından önce nefret söylemini yasaklamak için harekete geçti. xAI yalnızca gerçeği arayanları eğitiyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde eğitimin iyileştirilebileceği modeli hızla belirleyip güncelleyebiliyoruz."