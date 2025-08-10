Habertürk
        Haberler Gündem 16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!

        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!

        Mersin'de bir tamirhanede TIR'ın altında işlem yaparken aracı hareket ettirip 16 yaşındaki Emir Kılınç'ın ölümüne neden olan sürücü serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 14:44 Güncelleme: 10.08.2025 - 15:04
        16 yaşındaki işçinin ölümüne yol açtı, serbest kaldı!
        Mersin'de tamirhanede Emir Kılınç'ın (16), aracın altında işlem yaparken TIR’ı hareket ettirip ölümüne neden olan Umut Fidan (23), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DHA'nın haberine göre olay, 7 Ağustos’ta Mersin-Tarsus D-400 kara yolu üzerindeki bir atölyede meydana geldi. Umut Fidan, plakalı TIR'ı arıza yapınca tamirhaneye getirdi.

        İş yerinde çalışan Emir Kılınç, TIR'ın altında işlem yaparken, sürücü Umut Fidan aracı çalıştırıp atölyeden ayrıldı.

        FECİ KAZA KAMERADA

        TIR’ın üzerinden geçtiği Kılınç yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılınç, ekipler tarafından kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Emir Kılınç’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak toprağa verildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sonrası TIR şoförü Umut Fidan ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fidan, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Habertürk Anasayfa