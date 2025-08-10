Allan Hakko ile Pelin Uluksar’ın romantik Bodrum tatili - Magazin haberleri

Allan Hakko ile Pelin Uluksar’ın romantik Bodrum tatili - Magazin haberleri

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; iş insanı Allan Hakko, oyuncu sevgilisi Pelin Uluksar ile Bodrum Yalıkavak'ta tatil yapıyor.

REKLAM advertisement1

Hakko, sevgilisiyle plajda güneşin tadını çıkararak sohbet etti.

Gün boyu plajda vakit geçiren Allan Hakko, bir süre sonra tek başına denize girerek serinledi.

Pelin Uluksar ise denize girmek yerine güneşlenmeye devam etti.

Sevgilisine güneş kremi süren Allan Hakko’nun bu anları objektiflere böyle yansıdı.