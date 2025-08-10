Habertürk
        Haberler Magazin Balıkesir Sındırgı'daki depremin ardından ünlüler, geçmiş olsun mesajları yayımladı - Magazin haberleri

        Balıkesir Sındırgı'daki depremin ardından ünlüler, geçmiş olsun mesajları yayımladı

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve çevre illerde de hissedildi. Sındırgı'da yıkılan binalarda kurtarma çalışmaları devam ederken ünlüler, sosyal geçmiş olsun mesajları paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 21:57 Güncelleme: 11.08.2025 - 01:08
        AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre iller ile İstanbul'da da hissedildi.

        Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem!
        Haberi Görüntüle

        Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak'ın Habertürk'e yaptığı açıklamada, yıkılan binalar olduğunu, dört kişinin enkazdan kurtarıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ünlü isimler de yaşanan deprem sonrası sosyal medyadan geçmiş olsun mesajları paylaştı.

        Hande Erçel: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Çağlar Ertuğrul: Geçmiş olsun Balıkesir ve deprem korkusu yaşayan tüm iller. Herkese bol sabır dilerim.

        Elvin Levinler: Onlarca şehirde hissedilmiş, umarım herkes iyidir.

        Derya Uluğ: Balıkesir'de yaşanan ve çevre illerde hissedilen üzücü depremden dolayı Ankara Sincan konserimizi üzülerek ertelemek durumunda kaldık. Daha güzel zamanlarda görüşmeyi ümit ediyorum. Balıkesir başta olmak üzere tüm ülkemize geçmiş olsun.

        Simge Sağın: Çok geçmiş olsun Balıkesir.

        Helin Kandemir: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Devrim Özkan: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Berfu Yenenler: Geçmiş olsun.

        Eser Yenenler: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Demet Akalın: Geçmiş olsun. Rabbim korkutmasın.

        Burcu Esmersoy: Depremden etkilenen herkese çok geçmiş olsun, can kaybı olmaması en büyük temennim.

        Alperen Şengün: Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybının yaşanmamasını temenni ediyoruz.

        Cansu Tosun: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Danla Bilic: Balıkesir ve tüm hisseden illerimize çok geçmiş olsun. İnşallah can kaybı yoktur, çok kötüydü. Allah beterini yaşatmasın.

        Zeynep Bastık: Sındırgı Belediye Başkanı, "İlçede 10 bina yıkıldı. Can kaybı ihbarı yok ancak enkaz altında olanlar var. Yıkılan bir binada 4 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında. GSM operatörleri çalışmadığı için köylerden haber alınamıyor."

        Enes Koçak: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Reynmen: Balıkesir'e çok geçmiş olsun. Umarım can kaybı yoktur.

        Hasan Can Kaya: Geçmiş olsun.

        Burak Yörük: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Ceren Yalazoğlu Karakoç: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Merve Özbey: Geçmiş olsun Balıkesir. Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamasını diliyorum.

        Feyza Civelek: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Serdar Ortaç: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Yasemin Şefkatli: Umarım can kaybı yoktur.

        Burcu Kara: Geçmiş olsun.

        Emre Altuğ: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Hazal Subaşı: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Burcu Biricik: Sındırgı Belediye Başkanı, "İlçede 10 bina yıkıldı. Can kaybı ihbarı yok ancak enkaz altında olanlar var. Yıkılan bir binada 4 kişi kurtarıldı, 2 kişi enkaz altında. GSM operatörleri çalışmadığı için köylerden haber alınamıyor."

        Ajda Pekkan: Balıkesir ve çevresinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Dualarımız, desteğe ihtiyaç duyan herkesin yanında... Can kaybının olmaması en büyük temennimiz. Güzel ülkemin tüm güzel insanlarına sevgiyle...

        Ebru Gündeş: Hepimize geçmiş olsun... Umarım can kaybı yoktur.

        Yılmaz Erdoğan: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

        BKM: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

        Başak Gümülcinelioğlu Çitanak: Geçmiş olsun. Yine bir deprem, yine Türkiye. Umuyorum büyük kayıplar yaşamadan, kırıklarımıza bir yenisini daha eklemeden çıkarız bu afetten... Tekrar geçmiş olsun.

        Şahan Gökbakar: Depremden etkilenen herkese geçmiş olsun.

        Mustafa Sandal: Balıkesir merkezli depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.

        Özge Ulusoy: Hisseden herkese çok geçmiş olsun.

        Zeynep Özkaya Can: Çok geçmiş olsun herkese.

        Fulya Zenginer: Çok geçmiş olsun. İnşallah büyük bir şey yoktur.

        Ümit Erdim: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Ecem Erkek: Çok geçmiş olsun herkese. Çok korkutucuydu kesin.

        Aşkın Nur Yengi: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Nükhet Duru: Balıkesir ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun.

        Şevval Sam: En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Canım Balıkesir, geçmiş olsun. Bugünler de geçecek.

        Mahsun Kırmızıgül: Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem hepimizi üzdü. Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can kaybı yaşanmamasını temenni ediyoruz. Dualarımız ve kalbimiz sizinle.

        Gonca Vuslateri: Geçmiş olsun Balıkesir. Geçmiş olsun hisseden herkese.

        İbrahim Büyükak: Geçmiş olsun.

        Engin Altan Düzyatan: Geçmiş olsun Balıkesir.

        Yasemin Sakallıoğlu: Geçmiş olsun Balıkesir.

