Galatasaray, Morata'nın ayrılığını KAP'a bildirdi!

Galatasaray, 2024-25 sezonunun kış transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sözleşmesi devam İspanyol futbolcu Alvaro Morata ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, Milan'ın sözleşme fesih bedeli olarak 5 milyon euro ödeme yapacağını açıkladı. Alvaro Morata'nın 651 bin 562 euroluk alacaklarından feragat ettiği belirtildi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması: "Profesyonel futbolcu Alvaro Borja Morata Martin ve kulübü AC Milan S.p.A. ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşma kapsamında, AC Milan S.p.A. tarafından şirketimize 5.000.000 EUR tutarında fesih bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcu 651.562 EUR tutarındaki alacaklarından feragat etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'a katılan Morata, sarı-kırmızılı ekipte 7 gol, 1 asistlik performansa imza attı. Tecrübeli oyuncunun bonservisi Milan'da bulunuyordu.