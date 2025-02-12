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        Haberler Gündem Hava Durumu DONACAĞIZ! Son dakika haberi: Meteoroloji'den kar yağışı alarmı! Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak - 12 Şubat Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kar yağışı alarmı! Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun büyük kesimi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Akdeniz kar yağışlı olacak. Yağışların; İstanbul'un kuzeybatısı, Kırklareli'nin doğusu ve Tekirdağ'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara ve Ege'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli poyraz etkili olacak. İç bölgelerde buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün İstanbul'da kar yağışının devam edeceğini söyleyerek, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 07:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:07
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        Kuvvetli ve yoğun kar etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Karlı

        İzmir

        Güneşli 10°

        Antalya

        Güneşli 14°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 10°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 14°

        Diyarbakır

        Yağmurlu

        Gaziantep

        Karla karışık yağmurlu

        Ağrı

        Parçalı bulutlu -1°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

        Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        YARIN HAVA ISINMAYA BAŞLIYOR

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, bugün İstanbul'da kar yağışının devam edeceğini söyleyerek, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını bildirdi.

        Öztel, "İstanbul’a yeni ama muhtemelen son yağışlı kütleler giriş yapıyor. Sarıyer, Beykoz, Arnavutköy yüksekleri başta olmak üzere, Maslak, Etiler, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Çatalca-Çerkezköy gibi yerlerde kar yağar. 1-2 saat içinde bu ince beyaz örtünün ardından gece yarısı bir lokal kar daha atıştırabilir (yeni ve kalıcı örtü yapamadan) ve yarından itibaren hava ısınmaya başlıyor" dedi.

        İMAMOĞLU'NDAN İSTANBULLULARA UYARI

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluları kar yağışına karşı uyarırken, şunları söyledi:

        Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil.

        *11.916 personel 3375 araçla devamlı sahadayız

        *Solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor

        *Evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz.

        *520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz

        *Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz

        * Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli.

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