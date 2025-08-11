Habertürk
        Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan kancası! - Galatasaray Haberleri

        Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan kancası!

        Transferde hareketli bir dönem geçiren Galatasaray'da, Barış Alper Yılmaz'a Suudi Arabistan'dan NEOM kulübünün talip olduğu ve milli oyuncu için sarı-kırmızılılara teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 11:02 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Galatasaray’ın parlayan yıldızı Barış Alper Yılmaz, transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

        • 2

          Sarı kırmızılı oyuncuya, Suudi Arabistan’dan Neom FC’nin ciddi bir teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

        • 3

          TEKLİF YETERLİ BULUNMADI

          Aracılar vasıtasıyla 30 milyon Euro’luk ilk rakam Galatasaray yönetimi tarafından yeterli bulunmadı.

        • 4

          Galatasaray, Avrupa için kapıyı 30 milyon Euro’dan açarken Suudi Arabistan pazarından ise 50 milyon Euro bekliyor.

        • 5

          NEOM kulübünün Suudi Arabistan’da tanıtım fonunun desteklediği 4 kulübün yanına 5 olarak eklenmesi planlanıyor.

        • 6

          Ancak İtalyan temsilcisinin önerdiği rakam, Galatasaray’ın belirlediği değerin oldukça altında kaldı. Bu nedenle teklif kısa sürede rafa kalktı.

        • 7

          Galatasaray ise ekonomik olarak geniş imkanlara sahip bu kulübün resmi teklif yapması halinde 50 milyon Euro’yu ödemesi gerektiğini düşünüyor.

        • 8

          AYRILMA DÜŞÜNCESİ YOK

          Barış Alper Yılmaz’ın önceliği ise Premier Lig olsa da Galatasaray’dan kesin ayrılma düşüncesi yok.

        • 9

          Milli futbolcunun hem Okan Buruk’la hem de Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek’le iyi ilişkileri var.

        • 10

          Barış bu nedenle Avrupa’nın önde gelen kulüplerinden gelecek cazip teklifleri değerlendirmeye açık.

        • 11

          AVRUPA'DAN TEK TEKLİF BOLOGNA'DAN

          Öte yandan, Avrupa’dan gelen ilk ve tek resmi teklifin İtalya Serie A ekibi Bologna’dan olduğu öğrenildi.

        • 12

          West Ham, Aston Villa ve Sunderland’in yanı sıra RB Leipzig de Barış Alper’i yakından takip ediyor.

        • 13

          BONSERVİSİNİN %20'Sİ KEÇİÖRENGÜCÜ'NE GİDECEK

          2021 yazında 2.1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilen genç ismin, bonservisinin %20'si Ankara Keçiörengücü'ne gidecek.

        • 14

          TARİHE GEÇECEK

          Barış Alper Yılmaz bu paraya transfer olması durumunda Türkiye'den en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu olarak tarihe geçecek.

        • 15

          TRANSFERE 90 MİLYON EURO HARCADI

          Neom FC yaz transfer döneminde Marcin Bulka, Nathan Zeze, Said Benrahme ve Alexandre Lacazette gibi isimleri de kadrosuna kattı ve şu ana kadar yaklaşık 90 milyon Euro harcadı.

        
