Balıkesir Sındırgı'da 6.1'lik deprem! Son durum
Balıkesir'in Sındırgı ilçe merkezinde 6.1 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı. Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12'si metruk, 16 bina yıkıldı. Depremden tedirgin olan vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Depremde yıkılan ve hasar gören binalar, drone ile havadan görüntülendi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, dün saat 19'53'te merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesi olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
11 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova başta olmak üzere Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi.
Depremde ilçe merkezinde 1, kırsal mahallelerde de 12’si metruk, 16 bina yıkıldı. İlçe merkezinde yıkılan binanın enkazından çıkarılan 4 kişiden Nihat Önbaş (81) yaşamını yitirdi.
Depremden 52 kişi etkilenirken, bunlardan 29’u yatarak ve gözlem altında tutularak tedavi altına alındı. Şu an 11 yaralının tedavisinin sürdüğü, diğerlerinin taburcu edildiği bildirildi.
Günün aydınlanmasıyla birlikte depremin verdiği hasar da ortaya çıktı. Bölgede çalışmalar sürerken, yıkılan ve hasar gören binalar drone ile havadan görüntülendi.
YERLİKAYA'DAN SON DURUM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sındırgı'da bir bina yıkıldı. 4 vatandaşımız yaralı olarak çıkartıldı ancak 81 yaşındaki bir büyüğümüz hayatını kaybetti. Bu sabah AFAD, hasar tespit komisyonumuz çalışma yaptı.
Hasar tespitle ilgili, 7 merkez ve 64 kırsal mahallede ekiplerimiz çalışma yaptı. 50 ekibimiz çalışmada bulundu. Kızılay'ın 25 ekibi, yine belediyelerin ekipleri ilk saatten itibaren güler yüzlü ikramlarını yaptılar. Arama kurtarmayla ilgili bin 100 arama kurtarma personelimiz, 264 araç, 11 arama kurtarma köpeğiyle deprem bölgesinde çalışma yapıldı. Vatandaşlarımıza da geceyi evde geçirmeleri önerisinde bulunduk. Yanlarına gidip hasbıhal ettik. 10'un üzerinde 4 büyüklüğünün üzerinde toplamda da 250 artçı deprem yaşandı. Yıkılan evin enkazına gideceğiz. Oradan numuneler alındıktan sonra hukuki süreç yürüyecektir. 20 milyon TL AFAD'dan valiliğimize acil yardım yapıldı."
"66 AİLEDEN HASAR TESPİTİ TALEP EDİLDİ"
Birazdan metruk binaların yıkıldığı 2 köye gideceğim. Kütahya'da AFAD'ın depolarında bulunan konteyner kurulumunu en kısa zamanda yapacağız. Depremin ilk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın anı anına takipleri oldu. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Her türlü bakanlık hizmetleriyle, devlet millet el ele vererek burada da bunu gösterdik. 66 evden 'gelin bakın hasarımızı tespit edin' talebi oldu. Biz de öncelikli olarak bu ihbarlara uyuyor gidip bakıyoruz.
"29 YARALIDAN 19'U TABURCU OLDU"
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise şu bilgileri verdi: "Depremin ardından 29 yaralıdan 19'unu taburcu ettik. Toplam 10 yaralımız şu an tedavi görüyor ve hepsinin durumu iyi. İnşallah en kısa zamanda onları da taburcu edeceğiz. Depreme hep birlikte hazır olmamız lazım."
VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ
Yıkıcı deprem vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Artçı depremlerin de sürdüğü kentte Balıkesirliler geceyi sokakta geçirdi. Kimi vatandaşlar otomobilinde kimi vatandaşlar ise battaniyesini, yastığını alıp sandalye ve bankların üzerinde uyudu.
Emekli biyoloji öğretmeni Vahit Çakmak (77), "Depreme evde yakalandım. 6.1 diyorlar ama ivmesi bence çok daha yüksek. Evde yıkılmadık yer kalmadı. Eşyalar devrildi. Evimizde çok şükür büyük hasar yok ama sıva çatlakları var. Geceyi sokakta geçiriyoruz. Artçılar sürüyor. Ciddi bir Korkumuz var. Evlere Bu nedenle giremiyoruz. Otomobilimizde yatacağız" dedi.
OTOYOL VE KÖPRÜLERDE HASAR YOK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Balıkesir'de meydana gelen 6.1'lik depremin ardından yapılan incelemede, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediğini açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı açıklamada, ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtilerek, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrollerinin yapıldığı ve ihtiyaç duyulan tedbirlerin alındığı kaydedildi.
'BÖLGEYE TOPLAM 16 ADET MOBİL BAZ İSTASYONU GÖNDERİLMİŞTİR'
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Depremde, iletişim altyapısı anlamında da üç mobil işletmecinin şebeke ve servislerinde genel itibarıyla kesinti yaşanmamıştır. Ayrıca mobil kapsama alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.
Deprem prosedürleri kapsamında mobil işletmeciler tarafından vatandaşlarımızın hatlarına ücretsiz internet, SMS ve konuşma paketleri tanımlanmış ve bölgeye üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderilmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın internet tabanlı uygulamaları kullanmalarının önemini bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, depremden etkilenen vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
"1 YIKIK, 13 AĞIR HASARLI VE 61 AZ HASARLI YAPI TESPİT EDİLDİ"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası 1 yıkık, 13 ağır hasarlı ve 61 az hasarlı yapı tespit edildiğini bildirdi.
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından hasar tespit çalışmalarını başlattıklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar gelen ihbarlar neticesinde ekiplerimiz 1 yıkık, 13 ağır hasarlı, 61 az hasarlı yapıyı tespit etti. Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız. Depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."
