        Haberler Ekonomi Turizm Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi - Turizm Haberleri

        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi! Yaygınlaşan kurallar ne anlama geliyor?

        Bu yıl birçok Avrupa ülkesi, 'kötü davranışlar sergileyen' turistlere ağır para cezaları getirdi. Peki bu kararlar neden şimdi alınıyor ve bu durum insanların tatil yapma biçimi ile ülkelerin ekonomisini etkiler mi?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 11:22 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:22
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Bu yaz Avrupa, kural tanımayan tatilcilere karşı sert önlemler alıyor. Araba kullanırken parmak arası terlik giymekten plajlarda sigara içmeye kadar, kıtayı saran yeni bir turist cezaları dalgası var.

        Portekiz'in popüler sahil kasabası Albufeira'da, plaj dışındaki alanlarda mayo giymenin bedeli 1500 euroya kadar çıkabiliyor. İspanya'nın Balear Adaları'nda ise kamuya açık alanda içki içme cezaları 3000 euroya kadar çıkabiliyor. Şezlong rezervasyonu yapmak ve ortadan kaybolmak gibi küçük ihlaller bile tatil bütçesini zorlayabilecek.

        İlk bakışta, bu önlemler, bu destinasyonların çoğunun turizmden önemli miktarda gelir elde ettiği göz önüne alındığında, besleyen eli ısırmak gibi görünebilir. Ancak yetkililer, kuralların bölge sakinlerini ve sorumlu tatilcileri korumayı amaçladığını söylüyor.

        Londra'daki İspanyol Turizm Ofisi Basın Müdürü Jessica Harvey Taylor, "Kurallar, liste halinde sunulduğunda katı ve cezalandırıcı görünse de, aslında tamamen sorumlu seyahati teşvik etmeyi amaçlıyor. Bunlar, tatilde sorumlu davranan insanların büyük çoğunluğunun tatil deneyimlerini korumak için tasarlandı" ifadelerini kullandı.

        "10 MADDELİK KAMPANYAYA UYMAYANA 750 EUROYA KADAR CEZA"

        Örneğin İspanya'nın Malaga kentinde, otobüslerde, reklam panolarında ve sosyal medyada, şehirde beklenen davranış biçimlerini özetlemek için 10 maddelik yeni bir 'Kalışınızı İyileştirin' kampanyası başlatıldı. Kampanya, saygılı giyinmeyi, çöp atmaktan, aşırı gürültüden ve dikkatsiz elektrikli scooter kullanımından kaçınmayı içeriyor. Uymayanlara ise 750 euroya kadar para cezası verilecek.

        Bu yıl Albufeira'da da benzer bir kamusal alana yönelik davranış kuralları yürürlüğe konuldu ve kamusal alanda çıplaklıktan, alışveriş arabalarını terk etmeye kadar her şey yasaklandı. Yerel halk, kesilen cezaların göstermelik olmadığını belirtiyor zira polis, şehrin önemli gece hayatı bölgelerinde görünür durumda ve ziyaretçilere ceza kesiliyor.

        Ceza listesi İspanya ile sınırlı değil. Ryanair, trafik kurallarını ihlal eden yolculardan 500 euro veya daha fazla ücret talep edebilirken, İtalya'nın Cinque Terre Dağı'nda uygunsuz ayakkabılarla yürüyüş yapan yolcular 2.500 euroya kadar para cezası ödeyebilecek. Fransa ise artık halka açık plajlarda ve oyun alanlarında sigara içenlere anında 90 € euro para cezası kesiyor. Yunanistan'da ise belirtli bölgelerde deniz kabuğu toplamanın bedeli 1000 euro iken Venedik kanallarında yüzmenin cezası ise 350 euro olarak açıklandı.

        Avrupa'da turizm karşıtı ve aşırı turizm tartışmaları yıllardır artıyor. Sınırsız kısa süreli kiralamaların yerel topluluklar üzerindeki etkisini kabul eden mevzuat da dahil olmak üzere küçük önlemler devreye girmiş olsa da, bu yeni cezalar durumu daha da ileri götürüyor. Yerel yönetimler, bölge sakinlerinin haklarını savunmaları gerektiğinin farkında ve bunu yapmak için turistleri kızdırma riskini göze almaya hazır olduklarını gösteriyor. Bu aynı zamanda tatilcilere, evden uzakta olmanın istedikleri her şeyi yapmak için bir geçiş hakkı olmadığının da bir işareti olarak görülüyor ancak bunun ilerleyen dönemlerde tam tersi bir etkiyle ekonomiye de olumsuz etki yaratmasından endişe duyuluyor.

        Ancak bölge yetkilileri ekonomik endişelere rağmen kararlı ve "Güneş, kum ve deniz hâlâ mevcut ancak bunları akıllıca, duyarlı bir şekilde yaşamayı kabul edenlere" diyerek gelecek turistlere geri adım atılmayacağının mesajını veriyor.

        BU YAZ AVRUPA'DA ÖNE ÇIKAN CEZALAR

        YASAK 1: Parmak arası terlik, çıplak ayak veya sandaletle araç kullanmanın cezası 300 euroya kadar çıkıyor

        Nerede?: İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Portekiz

        YASAK 2: Plaj dışında mayo giymenin cezası 1500 euroya kadar

        Nerede?: Barselona, Albufeira, Split, Sorrento, Cannes, Venedik

        YASAK 3: Kamusal alanda alkol tüketmenin cezası 3000 euroya kadar

        Nerede?: Mallorca, Ibiza, Magaluf, Kanarya Adaları

        YASAK 4: Plajdan deniz kabuğu veya çakıl taşı almak için 1000 euroya kadar para cezası

        Nerede?: Yunanistan

        YASAK 5: Kanalda yüzmenin cezası 350 euro

        Nerede?: Venedik

