Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi

BU YAZ AVRUPA'DA ÖNE ÇIKAN CEZALAR
YASAK 1: Parmak arası terlik, çıplak ayak veya sandaletle araç kullanmanın cezası 300 euroya kadar çıkıyor
Nerede?: İspanya, Yunanistan, İtalya, Fransa, Portekiz
YASAK 2: Plaj dışında mayo giymenin cezası 1500 euroya kadar
Nerede?: Barselona, Albufeira, Split, Sorrento, Cannes, Venedik
YASAK 3: Kamusal alanda alkol tüketmenin cezası 3000 euroya kadar
Nerede?: Mallorca, Ibiza, Magaluf, Kanarya Adaları
YASAK 4: Plajdan deniz kabuğu veya çakıl taşı almak için 1000 euroya kadar para cezası
Nerede?: Yunanistan
YASAK 5: Kanalda yüzmenin cezası 350 euro
Nerede?: Venedik