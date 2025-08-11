Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.068,22 %0,87
        DOLAR 40,7107 %0,09
        EURO 47,4241 %0,09
        GRAM ALTIN 4.397,73 %-1,05
        FAİZ 40,24 %1,36
        GÜMÜŞ GRAM 49,65 %-1,06
        BITCOIN 121.427,00 %2,59
        GBP/TRY 54,7664 %0,04
        EUR/USD 1,1641 %0,00
        BRENT 66,48 %-0,17
        ÇEYREK ALTIN 7.190,29 %-1,05
        Haberler Ekonomi Emlak Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep - Emlak Haberleri

        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep

        Emlak Konut GYO'nun Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikalarına yönelik halka arzda talebin 1,87 kata denk geldiği açıklandı. Toplam halka arz büyüklüğü 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Sertifika 14 Ağustos 2025 Perşembe günü borsada işlem görmeye başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 10:51 Güncelleme: 11.08.2025 - 12:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gayrimenkul sertifikası talep eden yatırımcı sayısı 767 bini aşarken, talep tutarı da arzın yaklaşık iki katına ulaştı.

        Halk Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Emlak Konut GYO'nun Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin sonuçları yayımladı.

        Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşti.

        Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti.

        Halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897,1 milyon adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşti.

        Toplam halka arz büyüklüğü 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

        Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3,6 milyar adet gayrimenkul sertifikası talebi geldi.

        Sertifika 14 Ağustos 2025 Perşembe günü borsada işlem görmeye başlayacak.

        BAKAN KURUM: REKOR TALEBE ULAŞTIK

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'nin 27,3 milyar lira ile beklenenden 2 kat fazla talebe ulaştığını bildirdi.

        Bakan Kurum, sosyal medya hesabından gayrimenkul sertifikasının halka arz rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Vatandaşları ev sahibi yapabilmek için hayata geçirilen ve yapı stokunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projesine vatandaşların güvendiğine, inandığına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

        "Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent Projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Üşümezsoy, sosyal medyanın konuştuğu deprem tahminini anlattı
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        ABD: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
        ABD: Ukrayna'nın savaşını fonlamaktan bıktık
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Habertürk Anasayfa