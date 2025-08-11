Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep

Gayrimenkul sertifikası talep eden yatırımcı sayısı 767 bini aşarken, talep tutarı da arzın yaklaşık iki katına ulaştı.

Halk Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Emlak Konut GYO'nun Damla Kent projesine ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin sonuçları yayımladı.

Buna göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Damla Kent Projesi’ne ait gayrimenkul sertifikalarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 4-5-6-7-8 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşti.

Halka arzda 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti.

Halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikası ile ek satışa sunulan 897,1 milyon adet gayrimenkul sertifikalarının tamamının satışı gerçekleşti.

Toplam halka arz büyüklüğü 21,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 1,9 milyar adet gayrimenkul sertifikasının 1,87 katına denk gelen 3,6 milyar adet gayrimenkul sertifikası talebi geldi.

Sertifika 14 Ağustos 2025 Perşembe günü borsada işlem görmeye başlayacak.

BAKAN KURUM: REKOR TALEBE ULAŞTIK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi'nin 27,3 milyar lira ile beklenenden 2 kat fazla talebe ulaştığını bildirdi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından gayrimenkul sertifikasının halka arz rakamlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Vatandaşları ev sahibi yapabilmek için hayata geçirilen ve yapı stokunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projesine vatandaşların güvendiğine, inandığına işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla, 27,3 milyar liralık rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir. Projemize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum. Bu ilgiye karşılık Damla Kent Projemizin diğer etaplarını da halkımıza sunacağız. Milletimizin konut sahibi olabilmesi, sağlıklı yapılara kavuşabilmesi için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz, kullanmaya da devam edeceğiz."