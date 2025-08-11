Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedip TIR ile çarpışan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, hayatını kaybetti. Narin'den geriye paylaşımını yaptığı videoları kaldı
Motosiklet videolarıyla tanınan ve sosyal medyada 1.7 milyon takipçisi olan Deniz Servan Narin, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
TIR İLE ÇARPIŞTI
AA'daki habere göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişi Ankara istikameti Danış Koper Viyadüğü mevkiinde, sosyal medya içerik üreticisi Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.
SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kazada ağır yaralanan Narin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
GERİYE VİDEOLARI KALDI
İHA'daki habere göre Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.