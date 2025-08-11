Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin'in trajik sonu | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybedip TIR ile çarpışan sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin, hayatını kaybetti. Narin'den geriye paylaşımını yaptığı videoları kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.08.2025 - 08:40 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya fenomeninin trajik sonu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Motosiklet videolarıyla tanınan ve sosyal medyada 1.7 milyon takipçisi olan Deniz Servan Narin, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

        TIR İLE ÇARPIŞTI

        AA'daki habere göre Anadolu Otoyolu'nun İzmit geçişi Ankara istikameti Danış Koper Viyadüğü mevkiinde, sosyal medya içerik üreticisi Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı.

        SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Kazada ağır yaralanan Narin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        GERİYE VİDEOLARI KALDI

        İHA'daki habere göre Narin'in en son sosyal medya hesabından motorunun egzoz sesini "Tedavi" yazısıyla paylaştığı görüldü. Narin'den geriye çok sevdiği motoru ile paylaştığı videoları kaldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deniz Servan Narin
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        İnceleme başlatıldı
        İnceleme başlatıldı
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Trump evsizlere karşılaştı: "Washington'ı terk edin"
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Benfica'da Kerem Aktürkoğlu belirsizliği!
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        Trump ve Putin görüşmesi neden Alaska'da yapılacak?
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        İsrail gazetecilerin çadırını hedef aldı: 5 gazeteci öldü!
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        İndirim kampanyasına 19 firma daha katıldı
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Otomotivde 'ithal' gerçek
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Bir ülke daha Filistin'i tanıyacak
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        Habertürk Anasayfa