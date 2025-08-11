Habertürk
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü | Dış Haberler

        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü

        İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze'nin işgal kararını ele aldı. Netanyahu'nun, Trump'a, Gazze'ye saldırılarının başladığı günden bu yana İsrail'e verdiği "kararlı destek" için teşekkür ettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 07:20 Güncelleme: 11.08.2025 - 07:20
        Netanyahu ile Trump Gazze kentinin işgali kararını görüştü
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında, Tel Aviv yönetiminin Gazze kentini işgal kararının ele alındığı telefon görüşmesi gerçekleştirildiği bildirildi.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Trump’ın, "esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın yenilgiye uğratılması" için alındığı belirtilen Gazze kentini işgal kararını görüştüğü aktarıldı.

        Netanyahu’nun, Trump’a, Gazze’ye saldırılarının başladığı günden bu yana İsrail’e verdiği "kararlı destek" için teşekkür ettiği bildirildi.

        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Haberi Görüntüle

        İSRAİL GAZZE KENTİNİ İŞGAL KARARI ALMIŞTI

        İsrail Güvenlik Kabinesi ise 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

        Başbakan Netanyahu ise kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

        Ancak kabine toplantısı öncesi basında işgal planına ilişkin yer alan haberlerde, saldırıların aşamalı olarak yapılacağı belirtilmişti.

        İşgalin önce Gazze kentinde başlayacağı, saldırıların daha sonra da orta kesimde yer alan Filistinli mültecilerin kaldığı kamplara uzanacağı ifade edilmişti.

        Yazı Boyutu
