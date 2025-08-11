Habertürk
Habertürk
        Haberler Yaşam 11-17 Ağustos haftalık burç yorumları ve önemli olaylar

        11-17 Ağustos haftalık burç yorumları ve önemli olaylar

        Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 11-17 Ağustos haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...

        Giriş: 11.08.2025 - 09:30 Güncelleme: 11.08.2025 - 09:47
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        Astroloji meraklıları için beklenen o an geldi! 11 Ağustos itibariyle çiftleri ayıran, beyaz yakalıları sinir küpü yapan, telefonları suya düşüren Merkür retrosu sona erdi.

        Retronun sona erişiyle teknoloji konularında problemler, kafa karışıklıkları sona eriyor, tüm burçlar iletişimde rahatlıyor. Öte yandan 9 Ağustos Kova Dolunay’ı tamamlanma, bırakma ve yüzleşme temalarını öne çıkarıyor.

        12 Ağustos Venüs & Jüpiter kavuşumu ise aşk, güzellik, finans ve şans alanlarında büyük fırsatları ayağınıza getirebilir. Ne dilediğinize dikkat edin!

        KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Koçlar, bu hafta iletişimde aksaklıklar son buluyor, iş ve günlük yaşamda toparlanma zamanı geldi! Venüs-Jüpiter kavuşumu, aşk ve sosyal çevrenizde beklenmedik fırsatlar getirebilir!

        BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Boğalar, bu hafta iş hayatınızda bir dönem kapanabilir. Merkür retrosunun bitmesiyle maddi konularda rahatlama, bolluk ve bereket sizleri bekliyor. Son zamanlarda yaşadığınız sinir stres ise yerini ruhsal şifalanma ve iç huzura bırakacak.

        İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili İkizler burçları, bu hafta eğitim, yurt dışı ve istekleriniz konusunda algılarınız çok açık. Merkür retrosunun sona ermesiyle kendinizi daha net ifade edebileceksiniz. Venüs-Jüpiter kavuşumu sosyal çevrenizden gelen sürpriz bir aşkı beraberinde getirebilir.

        YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Yengeç burçları, bu hafta sizler için finansal konular ön planda! Borçlar, miras veya ortak paraları gündeminize alabilirsiniz. Retronun sona erişiyle işleriniz hızlanıyor. Venüs-Jüpiter kavuşumu ise kariyerde fırsatları aralayabilir.

        ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Aslan burçları, bu hafta ikili ilişkilerde netlik zamanı. Evlilik, ortaklık ve işbirlikleri konusunda bir karar vermeniz gerekebilir ancak retro sona erdiği için artık önünüzü daha net göreceksiniz. Venüs-Jüpiter kavuşumu seyahat, aşk ve yeni kararlar alma konusunda şans getirebilir.

        BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Başak burçları, bu hafta rutinlerinizden kurtulma zamanı! Merkür retrosu sona erdiği için zihinsel yorgunluklar azalıyor. Venüs-Jüpiter kavuşumuyla daha çok kendinize ve iç huzurunuza odaklanabilirsiniz.

        TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Terazi burçları, bu hafta aşk hayatınız veya çocuklarla ilgili konularda bir karar verebilirsiniz. Retronun sona ermesiyle eski, yarım kalan aşkları kafanızdan atıyorsunuz. Venüs-Jüpiter kavuşumu ilişkilerde şans ve keyif veriyor.

        AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Akrep burçları, bu hafta aile, ev, yuva konuları gündeminizde. Yer değiştirme gibi konular aklınıza takılabilir. Retronun bitişiyle geçmişe 'bye bye' diyecek ve sürpriz karşılaşmalarla şaşkınlık yaşayacaksınız.

        YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Yay burçları, bu hafta iletişim, kardeşler, eğitim veya kısa yolculuklarla ilgili önünüz açık. Daha net kararlar vereceğiniz bu dönemde yaratıcı işler, projeler keyfinize keyif katacak.

        OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Oğlak burçları, bu hafta parasal konularda rahatlayacaksınız. Gelir-gider dengenizi oturttuğunuz bu dönemde uzun vadeli kariyer planlamaları yapabilir, “Bu hayattan ne istiyorum” sorgulamaları yapabilirsiniz. Aile içinde ise huzuru yakalayacaksınız.

        KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Kova burçları, maddi konularda toparlandığınız bir hafta sizleri bekliyor. Kendi isteklerinizin başkalarının beklentilerinden daha önemli olduğunu bir kez daha fark edeceksiniz. Venüs-Jüpiter kavuşumu ilişkilerde mutluluk getiriyor.

        BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

        Sevgili Balık burçları, bu hafta bilinçaltında bastırdığınız duygular gün yüzüne çıkıyor. İlişkilerde rahatladığınız bir dönemdesiniz. Venüs-Jüpiter kavuşumu ise zihinsel ve ruhsal anlamda çok mutlu edecek bir gelişmeyi beraberinde getirebilir.

