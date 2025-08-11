Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda boş olan 3 üyelik için AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye 1'er üye bildirmeleri için yazı gönderdi.

TBMM'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığına komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını bildirdiğinden, bu gruba düşen 3 üyelik boş bulunmaktadır. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmış olup, AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye düşen ilave 1 üyelik için görevlendirecekleri milletvekilinin ismini 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirmeleri istenmiştir" denildi.

