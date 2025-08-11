Komisyonda 3 partinin üye sayısı arttı
Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın gerçekleştirmesi beklenen 3. toplantısı öncesinde önemli bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, Komisyon'a üye vermeyeceğini daha önce açıklayan İYİ Parti'nin 3 kontenjanı, AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye geçti. Böylelikle AK Parti'nin komisyondaki sayısı 22'ye, CHP'nin üye sayısı 11'e ve DEM Parti'nin üye sayısı ise 5'e çıkmış oldu. Partilerin, bugün saat: 17.00'ye kadar belirleyecekleri isimleri TBMM başkanlığına bildireceği öğrenildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda boş olan 3 üyelik için AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye 1'er üye bildirmeleri için yazı gönderdi.
TBMM'den yapılan açıklamada, "İYİ Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığına komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını bildirdiğinden, bu gruba düşen 3 üyelik boş bulunmaktadır. Bu doğrultuda siyasi parti gruplarının komisyona verecekleri üyeliklerin sayısı yeniden hesaplanmış olup, AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye düşen ilave 1 üyelik için görevlendirecekleri milletvekilinin ismini 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar TBMM Başkanlığına bildirmeleri istenmiştir" denildi.