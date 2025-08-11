Habertürk
        ABD'de eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu belirlendi | Dış Haberler

        ABD'de eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu belirlendi

        Georgia Eyalet Üniversitesi, eyalette 26 Haziran'da eve çarpan gök taşına yönelik incelemesini tamamladı. Gök taşının Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 10:48 Güncelleme: 11.08.2025 - 10:48
        Eve çarpan gök taşının Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı
        ABD'de Haziran ayında eve çarpan gök taşının, Dünya'dan daha yaşlı olduğu ortaya çıktı.

        Georgia Eyalet Üniversitesi, eyalette 26 Haziran'da çarptığı evin çatısını delen gök taşına yönelik incelemesini tamamladı.

        Üniversitenin internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, gök taşının yaklaşık 4,56 milyar yıl önce oluştuğu belirlendi.

        Buna göre gök taşı, Dünya'dan yaklaşık 20 milyon yıl daha yaşlı.

        Georgia Üniversitesi Araştırmacısı Scott Harris, "Atmosfere giren bu gök taşı, eve çarpmadan önce uzun bir geçmişe sahip." ifadesini kullandı.

        Öte yandan gök taşının çarptığı evin sahipleri, hala etraftan gök taşına ait kalıntılar bulduklarını söyledi.

