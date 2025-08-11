Habertürk
        Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a ret!

        Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a ret!

        Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Jadon Sancho'nun siyah-beyazlılara olumsuz yanıt verdiği ileri sürüldü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 11:17 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:17
        • 1

          Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile anılan Jadon Sancho hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

        • 2

          İngiliz yıldızın, siyah-beyazlıların teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı.

        • 3

          Alfredo Pedulla'nın haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın transfer teklifine 'hayır' cevabını verdi.

        • 4

          Sancho için Roma'nın da devreye girdiği ifade edilirken, yıldız ismin şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ve Juventus'un hamlesini beklemeyi tercih ettiği kaydedildi.

        • 5

          Bonservisi Manchester United'da bulunan Sancho'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

        • 6

          Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.

        Habertürk Anasayfa