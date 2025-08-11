Jadon Sancho'dan Beşiktaş'a ret!
Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan Jadon Sancho'nun siyah-beyazlılara olumsuz yanıt verdiği ileri sürüldü.
- 1
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile anılan Jadon Sancho hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
- 2
İngiliz yıldızın, siyah-beyazlıların teklifine verdiği yanıt ortaya çıktı.
- 3
Alfredo Pedulla'nın haberine göre, 25 yaşındaki futbolcu Beşiktaş'ın transfer teklifine 'hayır' cevabını verdi.
-
- 4
Sancho için Roma'nın da devreye girdiği ifade edilirken, yıldız ismin şu ana kadar gelen tüm teklifleri geri çevirdiği ve Juventus'un hamlesini beklemeyi tercih ettiği kaydedildi.
- 5
Bonservisi Manchester United'da bulunan Sancho'nun sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Tecrübeli kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.
- 6
Geçen sezonu Chelsea'de kiralık olarak geçiren Jadon Sancho, Londra temsilcisinde çıktığı 41 maçta 5 gol attı ve 10 asist yaptı.
-