Avrupa'da nadir görülüyor... Siyah kurt kamerada!

Polonya'daki bir ormanda, kardeş olduğu düşünülen iki siyah kurt, dereyi geçerken kameraya yansıdı.

Görüntü, geçen yıl SAVE Yaban Hayatı Koruma Fonu Polonya proje koordinatörü Joanna Toczydlowska tarafından yerleştirilen kamera tarafından kaydedildi.

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Başlangıçta kunduzları incelemek amacıyla yerleştirilen kamera, beklenmedik bir şekilde siyah kurtları kaydetti.

Videonun birinde siyah ve gri bir kurt, dereyi yavaşça geçip kıyıya sıçrarken görüldü. Geçtiğimiz sonbaharda çekilen başka bir görüntüde ise iki siyah kurt ve bir gri kurt aynı dereyi geçerken kaydedildi.

Kurtların genellikle aile grupları halinde hareket ettiğini belirten Toczydlowska, her iki siyah kurdun da yaklaşık 30 kilogram ağırlığında, yani bir Alman çoban köpeği büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Kurtların ayrıca muhtemelen kardeş olduklarını ve yaklaşık bir yaşında olduklarını düşündüklerini belirtti. Toczydlowska'ya göre kurtlardan en az birinin erkek olduğu tespit edildi.

Polonya'daki kurtları 13 yıldır izleyen doğa koruma kuruluşu, kaçak avlanmayı önlemek ve yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek amacıyla ormanın konumunu açıklamadı.

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Polonya'da yaklaşık 2.500 ila 3.000 kurt bulunuyor. Kurtların çoğunun gri renkte olduğu belirtiliyor.

Siyah kürk, binlerce yıl önce evcilleştirilmiş köpeklerde ortaya çıkmış olabilecek genetik bir mutasyondan kaynaklanıyor.

Avrupa'da genetik çeşitliliğin azalması nedeniyle koyu renkli kürk nadir görülüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Yellowstone Ulusal Parkı'nda yaşayan kurtların en az yarısının siyah tüylü olduğu biliniyor.