Şanlıurfa'da kan donduran olay, Akçakale ilçesinde yaşandı. Çiftçilik yapan Kadir Tabazığ (26), 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

15 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'daki habere göre geri dönmemesi üzerine yakınları, 3 çocuk babası Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen ulaşılamayan Tabazığ, 27 Ocak günü Kepezli Mahallesi'ndeki bir tarlada, mahallelinin dikkatini çeken köpeklerin toplandığı noktada toprağa yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış halde bulundu.