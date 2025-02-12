Toprağa yarı gömülü ve parçalanmış halde bulunmuştu! Baba ile amcası tutuklandı!
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, tarlada yarı gömülü vücudu parçalanmış halde cansız bedeni bulunan 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'ın, ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 11 kişi gözaltına alındı. Maktulün, babası ve amcası tutuklandı
Şanlıurfa'da kan donduran olay, Akçakale ilçesinde yaşandı. Çiftçilik yapan Kadir Tabazığ (26), 12 Ocak gecesi Kurudere Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.
15 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
DHA'daki habere göre geri dönmemesi üzerine yakınları, 3 çocuk babası Tabazığ için kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalara rağmen ulaşılamayan Tabazığ, 27 Ocak günü Kepezli Mahallesi'ndeki bir tarlada, mahallelinin dikkatini çeken köpeklerin toplandığı noktada toprağa yarı gömülü ve vücudu kısmen parçalanmış halde bulundu.
BAŞINDAN VURULDUĞU TESPİT EDİLDİ
Otopsisinde tabancayla başından vurulduğu belirlenen Kadir Tabazığ'ın cenazesi işlemlerin ardından toprağa verildi.
BABASI VE AMCASI TUTUKLANDI
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, 11 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, babası İbrahim Tabazığ ve amcası Ali Tabazığ tutuklandı. Diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.