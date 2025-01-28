3 çocuk babasıydı... Toprağa yarı gömülü bulundu! Şanlıurfa'da vahşet!
Şanlıurfa'da, kaybolan 3 çocuk babası 26 yaşındaki Kadir Tabazığ'ın cansız bedeni, bir tarlada toprağa yarı gömülü halde bulundu. Tabazığ'ın cenazesi, mahallelinin bir noktada toplanan köpekleri fark etmesi ile ortaya çıktı
Şanlıurfa'daki Kurudere Mahallesi'nde yaşayan Kadir Tabazığ (26), 12 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.
AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNDU
DHA'daki habere göre ailesi, durumu Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. Tüm aramalara rağmen Tabazığ bulunamadı. Kadir Tabazığ arama çalışmaları sürerken, dün akşam saatlerinde Akçakale ilçesine bağlı Kepezli Mahallesi'ndeki bir tarlada toplanan köpekler dikkati çekti.
TOPRAĞA YARI GÖMÜLÜ VE PARÇALANMIŞ
Köpeklerin toplandığı noktaya giden mahalleli, toprağa yarı gömülü ve bir kısmı parçalanmış cesedi fark etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbarla gelen jandarma ekipleri, cesedin Tabazığ'a ait olduğunu belirledi. Ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.