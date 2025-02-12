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        Haberler Ekonomi Otomobil Daimler Truck kendi seçim kampanyasını başlattı - Otomobil Haberleri

        Daimler Truck Almanya'daki seçimlerde kendi kampanyasını başlattı

        Şubat'ın son haftası sandık başına gidecek olan Almanya'da, ülkenin ticari araç üreticilerinden biri de kendi seçim kampanyasını başlattı. Daimler Truck CEO'su Karin Rådström, şirketin seçim sürecinde bir kampanya başlattığını açıklayarak, "Almanya seçimleri yaklaşırken, sektörümüzü nasıl rekabetçi tutacağımız ve Avrupa kamyon ve otobüslerini sıfır emisyona dönüştürmek için nelerin gerekli olduğu konusunda net fikirlerimiz var. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kendi seçim kampanyamızı takip edin" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 12.02.2025 - 07:09 Güncelleme: 12.02.2025 - 07:09
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        Alman devi kendi seçim kampanyasını başlattı
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        Almanya 23 Şubat'ta yeni hükümeti belirlemek için sandık başına gidecek. Avrupa'nın en büyük otomotiv üreticisi olan ülkede yapılacak seçimler, otomotiv sektörü tarafından da yakından takip ediliyor.

        Seçimlere artık sayılı gün kala, Alman ticari araç üreticisi Daimler Truck'tan ise dikkat çeken bir adım geldi.

        Daimler Truck CEO'su Karin Rådström, şirketin seçim sürecinde bir kampanya başlattığını açıklayarak, "Almanya seçimleri yaklaşırken, sektörümüzü nasıl rekabetçi tutacağımız ve Avrupa kamyon ve otobüslerini sıfır emisyona dönüştürmek için nelerin gerekli olduğu konusunda net fikirlerimiz var. Daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız kendi seçim kampanyamızı takip edin" dedi.

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        Rådström'ün dikkat çektiği Daimler Truck'ın kampanyası kapsamında, Almanya'nın farklı noktalarına bilboardlar yerleştirildiği belirtildi.

        SEKTÖRDEKİ SORUNLARI AFİŞLERE TAŞIDI

        Şirketten yapılan açıklamada, "Almanya bir seçim kampanyasının ortasında.

        Hepimizi her gün çok etkileyen şey kamyonlar ve otobüsler. Bu nedenle Daimler Truck olarak kendimize şu soruyu sorduk; Ticari araç sektörü ve dolayısıyla hepimiz için aslında hangi konular hayati önem taşıyor? Karayolu taşımacılığının emisyonsuz hale gelmesi için ne olması gerekiyor? Siyasete, iş dünyasına ve topluma mesajlarımız neler? Ya da başka bir deyişle: Elbette bir siyasi parti olmasak bile, bir afişe hangi içeriği ve talepleri koyarız? Çünkü ulaşımı tek başımıza karbondan arındıramayacağız. Bu ancak siyaset ve toplumla etkileşim halinde olabilir. Kamyonlar, otobüsler ve bir bütün olarak ticari araç endüstrisi için en acil sorunlara ilişkin sekiz poster hazırladık. Bu sadece federal seçim değil, çünkü ticari araçlar hepimizi etkiliyor" denildi.

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        'DÜNYAYI HAREKET ETTİREN HERKES İÇİN'

        Daimler Truck tarafından hazırlanan afişlerde, kamyonlar, elektrikli araç şarj istasyonları ve otobüsler yer alıyor.

        'Dünyayı hareket ettiren herkes için' mottosuyla hazırlanan afişlerdeki bazı mesajlar ise şu şekilde;

        - Dolu buzdolapları ve boş çöp kutuları için (yük taşıyan kamyon görseli ile)

        - Hepimizi harekete geçirir (otobüs görseli ile)

        - Yarat, yarat, inşa et (elektrikli araç şarj istasyonu görseli ile)

        - Sert ama adaletsiz (elektrikli tır görseli ile)

        POLİTİKACILARA SESLENMİŞTİ

        Karin Rådström ile geçtiğimiz Eylül ayında Hannover'de düzenlenen IAA Transportation fuarında bir araya gelmiştik.

        Alman markadan Türkiye mesajı
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        Fuarda Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Rådström, sıfır emisyona geçişe özel önem verdiklerini anlatarak, "Buradan politikacılara sesleniyoruz. Sıfır emisyon üreten araçlarımız hazır, ama altyapı bunu takip etmeli. 2030 yılına kadar ağır ticari vasıtalar için 35 bin adet şarj istasyonu lazım, şuan bu sayı yetersiz seviyelerde" ifadelerini kullanmıştı.

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