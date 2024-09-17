Alman markadan Türkiye mesajı
Daimler Truck'ın Ekim ayında CEO'luk koltuğuna oturacak ilk kadın yöneticisi olan Karin Rådström, Hannover'de düzenlenen Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarı 'IAA Transportation 2024'te Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray'daki kamyon fabrikasına büyük önem verdiklerini kaydeden Rådström, fuarda tanıtılan elektrikli kamyonun da Türkiye'de üretilebileceğini söyledi. Rådström, "Elektrikli kamyonumuzu ilk etapta Almanya'da üretiyoruz. Bu konuda altyapının gelişimine ve pazardaki talebe bakarak, yeterli talep gördüğümüz noktada elektrikli kamyonumuzu da Türkiye'de üretebiliriz. Türkiye bizim dünyadaki en büyük üçüncü pazarımız" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...
Mercedes-Benz Türk’ün çatı şirketi Daimler Truck, Hannover'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarı ‘IAA Transportation 2024’te batarya ve hidrojen bazlı teknolojilerini tanıttı.
Fuarda, Daimler Truck'ın Ekim ayından itibaren CEO'luk görevine oturacak Karin Rådström Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin markanın dünyadaki en büyük üçüncü pazarı olduğunu vurgulayan Rådström, "Türkiye'deki fabrikalarımıza çok önem veriyoruz" dedi.Karin Rådström, Hannover'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarı ‘IAA Transportation 2024’te sorularımızı yanıtladı.
Şirketin etkinlikte tanıttığı elektrikli kamyon modeli eActros'un Türkiye'de üretimi ile de konuşan Rådström, "Bu kamyonu ilk etapta Almanya'da üretiyoruz. Bu konuda altyapının gelişimine ve pazardaki talebe bakarak, yeterli talep gördüğümüz noktada elektrikli kamyonumuzu da Türkiye'de üretebiliriz" dedi.
Rådström, sıfır emisyona geçişe özel önem verdiklerini anlatarak, "Buradan politikacılara sesleniyoruz. Sıfır emisyon üreten araçlarımız hazır, ama altyapı bunu takip etmeli. 2030 yılına kadar ağır ticari vasıtalar için 35 bin adet şarj istasyonu lazım, şuan bu sayı yetersiz seviyelerde" diye konuştu.
ALMAN MARKA İSVEÇLİLERE EMANET
Öte yandan, fuarda Daimler Truck'ın CEO görev değişimi de yaşandı. Daimler Truck CEO'su Martin Daum, Karin Rådström ile birlikte sahneye çıkarak katılımcılara görev değişimini ilan etti.
Böylece, Mercedes-Benz logolu hem binek hem de ticari araç kanadının koltuğuna İsveçli isimler oturmuş oldu.
İsveç kökenli Rådström, Şubat 2021'den bu yana Daimler Truck Yönetim Kurulu Üyesi ve Mayıs ayından bu yana da Mercedes-Benz kamyon markasından sorumluydu.
İsveç asıllı Ola Källenius da, Mercedes-Benz Grubu'nda Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO olarak görev yapan ilk Alman olmayan isim olmuştu.
TEK ŞARJ İLE 500 KİLOMETRE
Daimler Truck, Mercedes-Benz eCitaro K'nın dünya prömiyerini gerçekleştirirken, aerodinamiği geliştirilen yeni Mercedes-Benz Actros L'yi de tanıttı. Fuar Mercedes-Benz eActros 600, eActros 300 / 400 ve GenH2 modelleri de katılımcılarıyla buluştu.
Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Mercedes-Benz Actros L, 12.8 litre EURO VI-E emisyon normlarına uygun OM471 motor ile 476 PS, 510 PS ve 530 PS güç seçenekleri sunuyor. Bu motor seçenekleri, Actros L 1848 LS, 1851 LS ve 1853 LS Plus modellerinde standart olarak yer alırken, farklı taleplere hitap eden opsiyonel donanım seçenekleri de bu standart modellere eklenebiliyor.
Daimler Truck, dekarbonizasyon ve dijitalleşme hedefleri doğrultusunda geliştirdiği batarya elektrikli Mercedes-Benz eActros 600’ü de fuarda sergiliyor. Şirket, eActros 600 ile uzun mesafe taşımacılığında CO2 emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.
600 kWh batarya kapasitesine sahip eActros 600, yeni elektrikli tahrik aksı sayesinde ara şarj olmadan 500 kilometreden fazla menzil sunuyor. 44 ton brüt ağırlığa uygun tasarlanan eActros 600, standart bir treyler ile AB genelinde 22 ton taşıma kapasitesine sahip. Aracın sürücü kabini, aerodinamik açıdan optimize edilmiş “ProCabin” tasarımıyla dikkat çekiyor. Daimler Truck, eActros 600’ün seri üretimine Kasım ayı sonunda başlamayı planlıyor.
KAMYONLARA ÖZEL ŞARJ HİZMETİ
Daimler Truck Avrupa’da elektrikli ulaşım altyapısını ve şarj hizmetlerini yeni TruckCharge markası altında birleştirdi.
Fuarda tanıtılan bu hizmet ile, şirketin elektrikli kamyonlara yönelik ulaşım altyapısı ve şarj hizmetlerine ilişkin danışmanlık, donanım ve dijital hizmetler gibi mevcut ve gelecekte sunulacak tüm hizmet teklifleri bir araya getiriliyor.
Türkiye'de ise, kamyon müşterilerine destek veren bir e-danışmanlık hizmeti sunan şirket, böylece talep eden müşteriler için elektrifikasyon rotası, yükleme/boşaltma süreleri, tonaj vb. bilgilerinden gerçek yol şartları veritabanı ile desteklenmiş simülasyon oluşturuyor.
BİNEK VE TİCARİ ARAÇLARI AYIRDI
Mercedes-Benz, 2020 yılında otomobil ve hafif ticari araçlar ile kamyon ve otobüs birimlerini 2 ayrı şirket yapısı altında topladı.
Bu kapsamda, kamyon ve otobüs faaliyetleri "Mercedes-Benz Türk A.Ş." şirketi altında, otomobil ve hafif ticari araçlar faaliyetleri ise yeni kurulan "Mercedes-Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş." adı altında yürütülüyor.