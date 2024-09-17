Mercedes-Benz Türk’ün çatı şirketi Daimler Truck, Hannover'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarı ‘IAA Transportation 2024’te batarya ve hidrojen bazlı teknolojilerini tanıttı.

Fuarda, Daimler Truck'ın Ekim ayından itibaren CEO'luk görevine oturacak Karin Rådström Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin markanın dünyadaki en büyük üçüncü pazarı olduğunu vurgulayan Rådström, "Türkiye'deki fabrikalarımıza çok önem veriyoruz" dedi.

Karin Rådström, Hannover'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarı ‘IAA Transportation 2024’te sorularımızı yanıtladı.

Şirketin etkinlikte tanıttığı elektrikli kamyon modeli eActros'un Türkiye'de üretimi ile de konuşan Rådström, "Bu kamyonu ilk etapta Almanya'da üretiyoruz. Bu konuda altyapının gelişimine ve pazardaki talebe bakarak, yeterli talep gördüğümüz noktada elektrikli kamyonumuzu da Türkiye'de üretebiliriz" dedi.

REKLAM

Rådström, sıfır emisyona geçişe özel önem verdiklerini anlatarak, "Buradan politikacılara sesleniyoruz. Sıfır emisyon üreten araçlarımız hazır, ama altyapı bunu takip etmeli. 2030 yılına kadar ağır ticari vasıtalar için 35 bin adet şarj istasyonu lazım, şuan bu sayı yetersiz seviyelerde" diye konuştu.

İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı Haberi Görüntüle

ALMAN MARKA İSVEÇLİLERE EMANET

Öte yandan, fuarda Daimler Truck'ın CEO görev değişimi de yaşandı. Daimler Truck CEO'su Martin Daum, Karin Rådström ile birlikte sahneye çıkarak katılımcılara görev değişimini ilan etti.

Böylece, Mercedes-Benz logolu hem binek hem de ticari araç kanadının koltuğuna İsveçli isimler oturmuş oldu.