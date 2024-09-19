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        Haberler Magazin Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi! İşte ünlü çiftin düğününden kareler - Magazin haberleri

        Meriç Aral ile Serkan Keskin evlendi

        Uzun süredir aşk yaşayan oyuncu çift; Meriç Aral ile Serkan Keskin, hayatlarını birleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 19:56 Güncelleme: 19.09.2024 - 21:04
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          Daha önce nikâhlarını 3 kez erteleyen Meriç Aral ile Serkan Keskin, sonunda evlendi.

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          Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu çift, Etiler’deki bir mekânda dünyaevine girdi.

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          Törende gelinin ve damadın şahitliğini yakın arkadaşlarının yanı sıra Efe Tuncer ve Birkan Sokullu üstlendi.

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          Meriç Aral, düğün öncesinde; "Ben evlenme teklifi ettim. Balayına, İskoçya'ya gitmek istiyordum. Sonra İskoçya'ya gittik. İskoçya'da da Serkan, bana evlenme teklifi etti" dedi.

          HEMEN İŞE BAŞLAYACAĞIZ

          Serkan Keskin ise evlilik teklifi hakkında şunları söyledi; "Sevgilim, bana evlilik teklif etti. Hemen kabul ettim. Çok acayip bir duyguydu. Balayı yapamayacağız, hemen işe başlayacağız."

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          Düğüne pek çok ünlü isim katıldı.

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          Demet Akbağ, Nur Sürer, Özge Özpirinççi, Burak Yamantürk, Hazal Kaya, Ali Atay, Demet Evgar, Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Barış Arduç, Cengiz Bozkurt, Birkan Sokullu, Bartu Küçükçağlayan, Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu, Bennu Yıldırımlar, Funda Eryiğit, Berkun Oya, Alina Boz, Umut Evirgen, Necip Memili, Melikşah Altuntaş, Boran Kuzum, Efe Tunçer, İbrahim Selim, İlker Kızmaz, Esra Ruşan, Özgür Çevik, Bengi Apak, Sarp Apak, Metin Akdülger, Ozan Açıktan, Ece Yörenç, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Serkay Tütüncü, Zeynep Bastık, Umut Kurt gibi ünlü dostları çifti yalnız bırakmadı.

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          Düğün arabası olarak, Serkan Keskin'in 25 yıldır sahibi olduğu klasik otomobil kullanıldı.

        BURÇLAR

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        Koç
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