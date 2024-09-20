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        Haberler Ekonomi Otomobil Plug-in hibritlerin ithalatında yeni düzenleme - Otomobil Haberleri

        Plug-in hibritlerin ithalatında yeni kurallar

        Kasım 2023'te yayımlanan elektrikli araç tebliğine şarj edilebilir (plug-in) hibrit araçlar da dahil edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, şarj edilebilir hibrit araç ithal etmek için, 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi şartları aranacak

        Giriş: 20.09.2024 - 08:05 Güncelleme: 20.09.2024 - 08:19
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        Elektrikli araç tebliğinin kapsamı genişledi
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        Ticaret Bakanlığı elektrikli araç ithalatına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti.

        Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Kasım 2023'te yayımlanan elektrikli araç tebliğine şarj edilebilir (plug-in) hibrit araçlar da dahil edildi.

        Elektrikli otomobil ithalatında yeni kurallar
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        Tebliğdeki güncellemeye göre, şarj edilebilir hibrit araç ithal eden kurumların, 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi gerekecek.

        Elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araç bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran bu araçların bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olması gerekecek.

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        Tip onayına tabi olmayan elektrikli veya haricen şarj edilebilir hibrit araçların ithalatında ise TSE tarafından düzenlenen muafiyet/kapsam dışı yazısı gümrük idarelerince aranacak.

        Söz konusu tebliğ 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

        Yapılan değişikler ile birlikte tebliğin adı da 'Bazı Elektrikli ve Haricen Şarj Edilebilir Hibrit Araçların İthaline İlişkin Tebliğ' şeklinde değiştirildi.

        ÖTV ORANLARI DEĞİŞMİŞTİ

        BYD'nin Türkiye'ye yatırımı kararı almasının sıklıkla gündeme gelen plug-in hibrit otomobiller, geçtiğimiz Temmuz ayında yapılan değişiklik ile önemli bir vergi avantajı elde etmişlerdi.

        Buna göre, motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen plug-in hibrit otomobillerde, vergi matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayanların ÖTV oranı yüzde 30'a inerken, aynı motor hacmine sahip fakat matrah değeri belirtilen değerin üzerinde kalan plug-in hibritlerde ise ÖTV oranı yüzde 60 oldu.

        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
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        Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçen fakat 1.8 litreyi geçmeyen ve bu şartı sağlayıp matrah değeri 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan plug-in hibrit otomobillerin yeni ÖTV oranı ise yüzde 70 oldu.

        Plug-in hibritlerin yukarıda belirtilen ÖTV dilimlerine girmesi için, kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrikli menzil değerlerinin ise 70 ve üzerinde kilometrede olması şartı aranıyor.

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