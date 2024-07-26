Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.894,69 %0,21
        DOLAR 33,0064 %0,00
        EURO 35,8708 %-0,02
        GRAM ALTIN 2.518,81 %0,44
        FAİZ 42,36 %0,19
        GÜMÜŞ GRAM 29,51 %-0,16
        BITCOIN 67.227,00 %2,99
        GBP/TRY 42,5004 %-0,07
        EUR/USD 1,0857 %0,10
        BRENT 82,00 %-0,45
        ÇEYREK ALTIN 4.118,02 %0,44
        Haberler Ekonomi Otomobil ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme - Otomobil Haberleri

        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme

        Şarj edilebilir (plug-in) hibrit otomobillerin ÖTV oranlarında değişikliğe gidildi. Bataryası dışarından şarj edilebilen ve aynı zamanda içten yanmalı motora sahip bu otomobillerde, yeni ÖTV oranları yüzde 30, yüzde 60 ve yüzde 70 olarak belirlendi. Düzenleme öncesi Türkiye'de satılan plug-in hibrit otomobillere en düşük yüzde 80 oranında ÖTV uygulanıyordu. ÖTV düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonra, plug-in hibrit otomobil satan markalar fiyat listelerini güncellemeye başladılar. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 26.07.2024 - 09:47 Güncelleme: 26.07.2024 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ABONE OL
        ABONE OL

        Otomobiller uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) güncellemeye gidildi.

        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, şarj edilebilir (plug-in) hibrit otomobillerin ÖTV oranları değişti.

        Buna göre, motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçmeyen plug-in hibrit otomobillerde, vergi matrahı 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayanların ÖTV oranı yüzde 30'a indi.

        Aynı motor hacmine sahip fakat matrah değeri belirtilen değerin üzerinde kalan plug-in hibritlerde ise ÖTV oranı yüzde 60 oldu.

        Motor silindir hacmi 1.6 litreyi geçen fakat 1.8 litreyi geçmeyen ve bu şartı sağlayıp matrah değeri 1 milyon 350 bin TL'yi aşmayan plug-in hibrit otomobillerin yeni ÖTV oranı ise yüzde 70 oldu.

        Plug-in hibritlerin yukarıda belirtilen ÖTV dilimlerine girmesi için, kilometre başına karbondioksit emisyonu 25 gramın altında, elektrikli menzil değerlerinin ise 70 ve üzerinde kilometrede olması şartı aranacak.

        REKLAM

        FİYATLARI DÜŞÜRECEK

        Yapılan güncellemenin fiyatlarda yaratacağı etkiye bakmakta da fayda var.

        1 milyon 350 bin TL'lik matrah sınırını baz alırsak, matrah değeri 1 milyon 349 bin TL olan ve motor hacmi 1.6 litreyi geçmeyen bir plug-in hibrit otomobilin düzenleme öncesi satış fiyatı 2 milyon 910 bin TL idi.

        Şimdi ise, bu otomobilin ÖTV oranı yüzde 30'a düştüğünden, satış fiyatı da 2 milyon 100 bin TL'ye inecek.

        ÖNCEDEN EN DÜŞÜK YÜZDE 80'Dİ

        Yapılan düzenleme öncesi, plug-in hibrit otomobillerin ÖTV oranı, araçta bulunan içten yanmalı motorun hacmine ve aracın matrah değerine göre belirleniyordu.

        Dolayısı ile, Türkiye'de satılan plug-in hibrit otomobillerde fiyatların artmasına bağlı olarak en düşük ÖTV oranı yüzde 80 olarak uygulanıyordu. Bu oran motor hacmi arttıkça yüzde 150'ye kadar çıkabiliyordu.

        ÇİNLİLER AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

        Bu otomobillerin ÖTV oranlarındaki düşüş, ek yüzde 40 gümrük vergisine maruz kalan Çin üretimi otomobillere de avantaj sağlamış olacak. Eğer Çinli markalar, yüzde 30'luk dilime girebilecek modellerini Türkiye'ye getirebilirse, ek gümrük vergisine rağmen plug-in hibrit olmayan rakiplerine kıyasla önemli bir fiyat avantajı elde etmiş olacaklar.

        Öte yandan, Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım kararı alan BYD'nin de plug-in hibrit modelleri bulunuyor. BYD'nin Türkiye'de de üretmeyi planladığı d-segment SUV modeli Seal-U DM-i, plug-in olması sebebiyle ÖTV oranında 50 puanlık düşüş yaşayacak.

        Bir diğer Çinli Chery de, bugüne kadar pazarda sunmadığı plug-in hibrit modellerini Türkiye'ye getireceğini daha önce açıklamıştı. Açıklamanın yapıldığı dönemde ÖTV oranı yüzde 80 olan bu otomobiller, eğerli gerekli şartları sağlarlarsa yüzde 30'luk ÖTV dilimine girebilecekler.

        2024 başında Türkiye'de şirket kurulumunu tamamlayan bir diğer Çinli Lynk & Co. ise, sadece plug in hibrit modellerini Türkiye'ye getirmek üzere aylardır hazırlık içerisindeydi. ÖTV'de yapılan düzenleme ile, Geely bünyesindeki bu markanın da önümüzdeki günlerde araçlarının satışına başlaması bekleniyor.

        ÖTV düzenlemesinin yayınlanmasından sonra, plug-in hibrit otomobil satan markaların fiyat listelerini güncellemeye başladıklarını belirtelim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        Otoyolda feci kaza! 3 can kaybı var
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        ABD 10 milyon dolar ödül koydu!
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        Gizem'i boğup kardeşiyle gömmüştü! "Balya ipini boynuna doladım!"
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        27 gündür aranıyordu! Acı haber geldi!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Yaşlanmayı geciktirmek mümkün mü?
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        Taşkın sahasındaki inşaata kepçe!
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        İşte çok fazla karbonhidrat tükettiğinizi anlamaya yarayacak 10 ipucu
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        10 sarı, 5 turuncu! Sağanak etkili olacak
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Türk futbolunun en pahalı transferleri
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Buruk'tan flaş Mourinho sözleri!
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Harris-Trump anketinde son durum: Fark 1 puan
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu kartellerinden biri!
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Aktif pasif dengesinde karamsar tablo
        Habertürk Anasayfa