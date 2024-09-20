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        Haberler Gündem Güncel TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı

        İstanbul'da TEM Otoyolu'nda bir kamyonet yön tabelasına çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada ise kamyonetin motoru yerinden fırladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2024 - 09:36 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:36
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        TEM'de inanılmaz kaza! Kamyonetin motoru fırladı
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        Avcılar TEM Otoyolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve sebze yüklü kamyonet, bariyerlere ardından da yön tabelasının ayağına çarptı.

        DHA'nın haberine göre araçta sıkışan şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken TEM Otoyolu'nda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluştu.

        SÜRÜCÜ ARAÇ İÇERİSİNDE SIKIŞTI

        Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde Bahçeşehir Ispartakule yol ayrımında saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Ümit Kötüz kullandığı meyve- sebze yüklü kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kamyonet yol ayrımındaki bariyerlere ardından yön tabelasının ayağına çarparak durabildi. Şoför Kötüz, araç içerisinde sıkıştı. Çarpmanın etkisi ile meyve ve sebzeler yola saçılırken aracın motoru da yerinden koptu.

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        İTFAİYE EKİPLERİ YETİŞTİ

        Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri şoförü yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza nedeniyle TEM Otoyolunda her iki yönde de uzun araç kuyrukları oluşurken polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı.

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