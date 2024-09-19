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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! "Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yoktur" - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye cevap! "Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yoktur"

        Galatasaray Kulübü, geçtiğimiz gün resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet eden Fenerbahçe'ye cevap verdi. İkinci Başkan Metin Öztürk, "Sahada kazanmayı beceremeyen bu zihniyetin, camiamızı saha dışına çekmek için oynadığı yeni oyuna hep birlikte şahit oluyoruz. Kulübümüzün hesabını veremeyeceği hiçbir konu yoktur" ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 19:39 Güncelleme: 19.09.2024 - 19:41
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        G.Saray'dan F.Bahçe'ye cevap!
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        Galatasaray Kulübü, kendilerini 7 ayrı kuruma şikayet eden Fenerbahçe'ye resmi siteden yaptığı açıklamayla cevap verdi.

        Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Hafta sonu oynayacağımız rakibimizin resmi sitesinde dün bir yöneticinin ağzından servis edilmiş açıklamalar, son dönemde kulübümüzü karıştırmak için planlanan oyunun arkasındakilerin kim olduğunun ortaya çıkması açısından oldukça önemlidir.

        Sahada kazanmayı beceremeyen bu zihniyetin, camiamızı saha dışına çekmek için oynadığı yeni oyuna hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye’de hukuktan, ahlaktan ve etikten en son bahsetmesi gereken kulüp bu konularda hepimize ders vermeye kalkmak gibi komik bir duruma düşmüştür.

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        Kendileri tarafından gizli gizli desteklendiği artık apaçık belli olan, saçma sapan iddiaları arka arkaya sıralayıp, bu iddialar üzerinden devlet kurumlarına başvuruda bulunmanın sebebi, hafta sonu oynayacağımız derbi maçıdır. Plan açığa çıkmış, niyet hasıl olmuştur.

        Kulübümüzün hesabını veremeyeceği hiçbir konu yoktur. Aynı cesareti kendilerinden de bekliyoruz.

        Biz, bugün, tüm Galatasaraylılar olarak bizi karıştırmaya çalışanlara karşı daha güçlü bir şekilde birlikteyiz. Ve hafta sonu oynayacağımız maça tümüyle konsantreyiz."

        NE OLMUŞTU?

        Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’ı Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF’ye resmi olarak şikayet etmişti.

        Fenerbahçe'nin Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

        "İllegal bir bahis şirketinin reklamını üstü kapalı bir şekilde formaya koymak, ülkemizin kanunlarını hiçe saymak değil midir? Ortada dolaşan illegal eylem iddialarıyla ilgili savunma ve açıklama yapmak yerine 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırır' yaklaşımıyla, kulübümüzle birlikte birçok Anadolu kulübünün de tamamen yasal sponsorlarını emsal göstermek insanların aklıyla dalga geçmektir. Bu konuda, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı), SPK, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Bankalar Birliği ve TFF nezdinde yapmış olduğumuz başvuru ve şikayetlerin sonuna kadar takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz."

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