Jose Mourinho'nun derbi 11'i netleşiyor!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak derbide, Galatasaray'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği kadro netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...
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Fenerbahçe derbi hazırlıklarına devam ediyor… Trendyol Süper Lig’in 6’ncı haftasında Galatasaray’ı ağırlayacak olan sarı lacivertlilerde tek hedef galibiyet.
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Teknik direktör Jose Mourinho, dev maçta sahaya süreceği kadroyu büyük oranda netleştirdi.
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Kalede Livakovic’e şans verecek olan Portekizli teknik adam; savunmanın sağında Mert Müldür, solda Oosterwolde’yi oynatmayı planlıyor.
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Stoper tandeminde ise Alexander Djiku ve Çağlar Söyüncü’nün görev alması bekleniyor.
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Orta saha kurgusunu değiştirmek istemeyen Mourinho, ayrıca İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski’ye formayı emanet edecek.
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Sağ kanatta Dusan Tadic’in görev alması beklenirken, Kasımpaşa maçında yıldızlaşan Allan Saint-Maximin sol kanatta başlayacak.
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Deneyimli çalıştırıcıyı en çok zorlayacak seçim ise santrfor mevkii. Mourinho, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ikilisi arasındaki son kararını maç günü verecek.