Jose Mourinho derbide bir ilk peşinde!
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk derbisinden zaferle ayrılmak istiyor.
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Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
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F.Bahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk derbi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı, ligdeki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 12 puan topladı.
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Sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Maçı G.Saray kazanır veya maçın beraberlikle sona ermesi halinde ise sarı-kırmızılıların liderliği devam edecek.
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78 DERBİ MAÇINA ÇIKTI
61 yaşındaki teknik direktör, bu zamana kadar çalıştırdığı takımlarda 78 derbi maçına çıktı. Mourinho bu süreçte 40 galibiyet, 18 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.
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PORTEKİZ'DE MAĞLUBİYETİ YOK
Porto'nun başında Benfica ve Sporting'e karşı 9 maça çıkan Mourinho, 7 galibiyet - 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
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İNGİLTERE'DE 3 TAKIM ÇALIŞTIRDI
Premier Lig'de 3 farklı takımı çalıştıran Mourinho; 42 derbide 17 galibiyet , 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.
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Chelsea - Arsenal: 11 maç 5 galibiyet, 6 beraberlik
Chelsea - Tottenham: 11 maç 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet
Manchester United - M. City: 5 maç 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet
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İTALYA VE İSPANYA KARNESİ
Inter - Milan: 4 maç 3 galibiyet, 1 mağlubiyet
Roma: 5 maç 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet
Real Madrid - Atletico Madrid: 6 maç 6 galibiyet
Real Madrid - Barcelona: 6 maç 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet