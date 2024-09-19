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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Jose Mourinho derbide bir ilk peşinde! - Fenerbahçe Haberleri

        Jose Mourinho derbide bir ilk peşinde!

        Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, ilk derbisinden zaferle ayrılmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 19.09.2024 - 10:39
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        • 1

          Trendyol Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

        • 2

          F.Bahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'deki ilk derbi maçından galibiyetle ayrılmak istiyor. Portekizli çalıştırıcı, ligdeki 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 12 puan topladı.

        • 3

          Sarı-lacivertliler bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde liderlik koltuğuna oturacak. Maçı G.Saray kazanır veya maçın beraberlikle sona ermesi halinde ise sarı-kırmızılıların liderliği devam edecek.

        • 4

          78 DERBİ MAÇINA ÇIKTI

          61 yaşındaki teknik direktör, bu zamana kadar çalıştırdığı takımlarda 78 derbi maçına çıktı. Mourinho bu süreçte 40 galibiyet, 18 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı.

        • 5

          PORTEKİZ'DE MAĞLUBİYETİ YOK

          Porto'nun başında Benfica ve Sporting'e karşı 9 maça çıkan Mourinho, 7 galibiyet - 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

        • 6

          İNGİLTERE'DE 3 TAKIM ÇALIŞTIRDI

          Premier Lig'de 3 farklı takımı çalıştıran Mourinho; 42 derbide 17 galibiyet , 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı.

        • 7

          Chelsea - Arsenal: 11 maç 5 galibiyet, 6 beraberlik

          Chelsea - Tottenham: 11 maç 6 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet

          Manchester United - M. City: 5 maç 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet

        • 8

          İTALYA VE İSPANYA KARNESİ

          Inter - Milan: 4 maç 3 galibiyet, 1 mağlubiyet

          Roma: 5 maç 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet

          Real Madrid - Atletico Madrid: 6 maç 6 galibiyet

          Real Madrid - Barcelona: 6 maç 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet

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