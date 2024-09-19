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        Haberler Ekonomi Para Fed sonrası TCMB'den bugün ne bekleniyor? (19 Eylül 2024) - Para Haberleri

        Fed sonrası gözler TCMB'de

        Dün Fed'in 50 baz puanlık faiz indirimine gitmesinin ardından bugün saat 14.00'te yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararına çevrilecek. Küresel piyasalarda ise İngiltere Merkez Bankası'nın aynı saatte açıklayacağı faiz kararı takip edilecek. İki merkez bankasının da faizi sabit bırakması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 08:31 Güncelleme: 19.09.2024 - 08:40
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        Fed sonrası gözler TCMB'de
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        Dün akşam Fed'in 4.5 yılın ardından ilk kez faiz indirimine gitmesinin ardından yurt içinde bugün gözler TCMB'nin saat 14.00'te açıklayacağı faiz kararında olacak.

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), son olarak geçen ay politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu. Böylece PPK 5 toplantı üst üste faize dokunmamış oldu. Bugün de bu serinin devam etmesi bekleniyor.

        ANKET SONUÇLARI

        AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirdiği beklenti anketinde ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngördü.

        Fed faiz kararını açıkladı
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        Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,65 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 2'si yüzde 47,5, 1'i yüzde 46,5 ve 5'i yüzde 45 olacağını öngördü.

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        Benzer şekilde Bloomberg HT’nin 24 kurumun katılımıyla yayımladığı ankette katılımcılar bugün TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü. Ankette 2024 yılının sonunda politika faizi için katılımcıların tahmini yüzde 47,5 seviyesi oldu.

        2024 yıl sonu faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 50 seviyesinde, en düşük beklenti yüzde 45 seviyesinde kaydedildi.

        Foreks Haber anketine katılan 25 ekonomistin de tamamı faizin sabit bırakılacağı beklentisini dile getirdi. Ankette, 2024 yıl sonuna ilişkin görüş veren 22 ekonomistin medyan faiz tahmini yüzde 47,00 oldu. Yıl sonu faiz tahminlerinde maksimum beklenti yüzde 50,00, minimum beklenti ise yüzde 45,00 seviyesinde gerçekleşti. Geçtiğimiz ayki ankette yıl sonu beklentisi yüzde 46,25, tahmin aralığı ise yüzde 50,00 ve yüzde 45,00 bandında oluşmuştu.

        Ekonomistler 2024 yılında faiz indirimi bekliyor. "2024 yılında faiz indirimi bekliyor musunuz?" sorusuna yanıt veren 21 ekonomistin 16'sı "evet", 5'i ise "hayır" yanıtını verdi. "2024 yılında faiz artırımı bekliyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan 20 ekonomistin tamamı ise "hayır" cevabını verdi.

        SONRAKİ TOPLANTILARA DAİR İPUCU VERİLİR Mİ?

        Anketlerde de görüldüğü gibi tüm uzmanlar bugün faizin sabit bırakılmasını beklerken yılın kalanıyla ilgili farklı beklentiler bulunuyor.

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        Ekonomist ve kurumların bir kısmı 2024 bitmeden faiz indirimlerine başlanacağını beklerken, bu yıl indirim beklemeyenler de bulunuyor.

        Dolayısıyla PPK karar metninde özellikle enflasyona ilişkin değerlendirmelerde gelecek toplantılara ilişkin ipuçları aranacak.

        YURT DIŞINDA İNGİLTERE MERKEZ BANKASI TAKİP EDİLECEK

        Küresel piyasalarda bugün gözler TCMB ile aynı saatte faiz kararını açıklayacak İngiltere Merkez Bankası'nda (BoE) olacak. BoE geçen ay 25 baz puanlık faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 5'e çekmişti.

        Bugün ise bankanın faizi sabit bırakması bekleniyor. Piyasalarda BoE'nin faiz indirimlerine kasım itibarıyla yeniden başlayacağı görüşü hakim olmuş durumda.

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