Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, memleketi Erzurum’da aralarında Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in de bulunduğu gazeteciler ile bir araya geldi. Bakan Tekin basın mensupları ile şehrin tarihi kültürel mekânlarını ziyaret etti. Tekin, ilk olarak Erzurum Kalesi, Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami gibi tarihi yerleri beraberindeki gazetecilerle uzman rehberler eşliğinde gezdi. Tekin, daha sonra Erzurum Raci Alkır Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Ardından öğretmenler odasında meslektaşları ile bir araya gelerek taleplerini dinledi.

LGS’nin neden iptal edilmediğine ilişkin Bakan Tekin, "Biz mağduriyet olmasın diye ‘puanı yeniden hesaplanan öğrenciler isterlerse bir üst tercihine kontenjan sınırına bakılmaksızın yerleştirilebilir’ dedik. Yeni hesaplamaya göre mevcut kayıt yaptırdığı okula puanı tutmayanları da kazanılmış hak olarak kabul ettik. Neden o süreçte sınavı iptal etmedik? Sınavı iptal etseydik bu kez soruyu doğru yapanlar itiraz edeceklerdi." diye konuştu.

“400 OKUL YÜZDE 300'ÜN ÜZERİNDE ZAM YAPMIŞ, CEZA VERDİK”

Bakan Tekin, "Diyelim ki; okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı. Onu sisteme girsin istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Biz şunu denetliyoruz; bu sene 20 bin liraya kitap satmışlar. Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an yaklaşık 400 civarında okul, yüzde 300’ün üzerinde zam yapmış, onlara hemen gerekli cezaları verdik.” ifadelerini kullandı.

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“HAYALET SINIFTAN DOLAYI YAKLAŞIK 500 CİVARINDA OKULA CEZA YAZDIK”

Tekin, eğitimde hayalet lise tehlikesine de dikkat çekti. Ağır yaptırımlar uygulandığını hatırlattı. "Geçen sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 civarında okula ceza yazdık. Bu tür yapılar varsa yine gereken cezaları vereceğiz" dedi.