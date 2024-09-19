Konya haberleri | 30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

Konya haberleri | 30 yıllık bir hayal... Çok büyük acı - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

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Konya'da kaza, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, otogar istikametinden Afyonkarahisar yolu istikametine seyir halinde olan Halil Örtülü (26) idaresindeki kamyon, aynı istikamette seyreden Mine Nur (50) idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Nur’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden Mine Nur, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kamyon sürücüsü Halil Örtülü gözaltına alındı.

30 YIL SONRA ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİ İHA'da yer alan habere göre öte yandan Mine Nur'un 30 yıl önce üniversite sınavına giremeden evlendiği ve daha sonra 2 çocuğunun dünyaya geldiği, çocuklarının büyüme yıllarında farklı işlerde çalışan Nur'un, hayalini kurduğu üniversiteye gitmek için sınava girerek Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümünü kazandığı öğrenildi.

HAYALİNİN ÖNÜNDE CAN VERDİ Mine Nur'un geçen yıl bölüm birincisi olarak mezun olduğu üniversite önünde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.