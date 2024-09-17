Berfu Yenenler, arkadaşı Anıl Altan'ın kimliğiyle dolandırılmaya çalışıldı
Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından duyurdu. Yenenler, dolandırıcıların kendisini oyuncu Anıl Altan'ın oynadığı bir polisiye dizideki polis kimliğini kullanarak dolandırılmaya çalıştığını açıkladı
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2015'te Miss Turkey Güzellik Yarışması'na katılan Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler, sosyal medya hesabından yayımladığı videolarla telefon dolandırıcılarının, Anıl Altan'ın oynadığı bir polisiye dizideki polis kimliğini kullanarak kendisini dolandırılmaya çalıştığını açıkladı.
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Yenenler, peş peşe paylaştığı videoların ilkine Anıl Altan'ı etiketleyerek olayı şöyle anlattı; "Bugün bana bir telefon geldi ve 'Kimliğiniz yakın zamanda çalındı mı ya da başkasına verdiniz mi?' diye sorular soruldu. Ben de 'Hayır' cevabını verdim. Bunun üzerine telefondaki kişi, 'Kimliğinizi birileri kullanıyor, sizin adınıza işlemler yapıyor. Bunu engellememiz ve suç duyurusunda bulunmanız gerekiyor' şeklinde konuştu. Ben de 'Kimliğim bende, böyle bir şey yok' dedim. Bu sefer telefondaki kişi, WhatsApp'tan kendini tanıtmak amacıyla, Anıl Altan'ın polisiye bir dizide Volkan Eroğlu adlı bir komiseri canlandırdığı karaktere ait polis kimliğini gönderdi."
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Daha sonra, "Beyefendi, lütfen kendinize gelin" yazılı bir video paylaşarak; "Bu kişi benim arkadaşım. Sanırım beni dolandırmaya çalışıyorsunuz, ama maalesef dolandıramayacaksınız çünkü bu kimlik, arkadaşımın bir dizide polis rolünü canlandırırken kullandığı kimlik. Bunun üzerine dolandırıcılar, beni her yerden engelledi. Ben de bütün konuşmaların ekran görüntüsünü alıp suç duyurusunda bulundum. Anıl'a ayrı, insanların böyle dolandırılmasını ayrı üzüldüm. Anıl'ın kimliğini kullanarak kimseyi dolandıramazsınız" ifadelerini kullandı.
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Bu videolardan sonra, Anıl Altan da Yenenler'in paylaşımını kendi sayfasında paylaşarak şunları söyledi, "Birçok kişi, benim oynadığım polisiye dizideki kimliğimle kandırılıyormuş. Arkadaşlar, polis ya da herhangi bir yetkili telefondan para isteyemez. Lütfen annenize, büyüklerinize bu konuda bilgi veriniz." dedi.
Fotoğraflar: Instagram