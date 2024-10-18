ABD'den tebrik, İran'dan gözdağı: Sinvar'ın ölümünün yankıları

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7 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirilen saldırının mimarı olduğu düşünülen Yahya Sinvar, Hamas liderliğinin üçüncü ayında İsrail saldırısıyla öldürüldü.

İsrail Dışişleri: Hamas lideri öldü Haberi Görüntüle

İsrail ordusuna göre Sinvar, 828. Bislamach Tugayı’ndan bir ekip Refah’ın Tel el Sultan bölgesinde devriye gezerken tesadüfen görüldü. Çatışmanın ardından üç Filistinli hayatını kaybetti ancak ölenlerden birinin Sinvar olduğu bir gün sonra anlaşıldı.

İsrailli yetkililerin bildirdiğine göre çatışma sırasında Sinvar bir harabe apartmana girdi, drone ile yeri tespit edildi ve daha sonra öldürüldü. Sinvar 22 yıl İsrail hapishanesinde kaldığı için İsrail'de Sinvar'ın DNA'sı ve parmak izi vardı. Bu yolla Sinvar'ın kimliği tespit edildi.

İşte Sinvar'ın vurulduğu yer Haberi Görüntüle 1962'de Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda doğan Sinvar, hayatının tamamını Gazze'de ve İsrail hapishanelerinde geçirmişti. Analistlere göre, Sinvar'ın ölümü, Hamas için ciddi bir kayıp, ancak muhtemelen hareket için bir ölüm çanı değil ve bölgede akan kan hemen sona ermeyecek. Hem siyasi hem de askeri bir güç olan Hamas, on yıllar boyunca çok sayıda liderinin suikasta kurban gitmesine rağmen ayakta kalmayı başardı; bu da Filistinliler arasında İsrail'in işgali ve ABD destekli barış görüşmelerinin defalarca başarısızlığa uğraması nedeniyle yaşanan öfke ve hayal kırıklığının derinliğinin bir kanıtı.

İsrail 2004 yılında Hamas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin ve o zamanki lideri Abdülaziz Rantisi'yi öldürmüştü ancak bu suikastlar Hamas'ı zayıflatmamıştı. Ancak İsrail'in Haniye'nin ardından Hizbullah'ın Nasrallah dahil tüm yönetim kadrosunu ve daha sonra Sinvar'ı öldürmesi; bölgedeki güçler için derin bir yara. ABD'den tebrik, İran'dan "Direniş büyüyecek" çıkışı Hamas'ın en büyük destekçilerinden olan İran, Sinvar'ın ölümünün ardından 'direniş ruhunun güçleneceğini' söyledi.

Lübnan'daki Hizbullah grubu, İsrail'in Sinvar'ı öldürmesinin çatışmaları alevlendireceğini açıkladı. Rusya, Hamas liderinin öldürülmesinin Orta Doğu'daki olası sonuçlarından endişe duyduklarını duyurdu. Netanyahu'yu telefonla arayarak tebrik eden ABD Başkanı Joe Biden, Sinvar'ın ölümünün Gazze'deki çatışmanın nihayet sona ermesi ve İsrailli rehinelerin evlerine dönmesi için bir şans olduğunu söyledi. Batılı liderler Sinvar'ın ölümünün çatışmanın sona ermesi için bir fırsat sunduğunu söylerken, Avrupa Birliği üst düzey temsilcisi Borrell, Sinvar'ın ateşkes önünde bir engel olduğunu belirtti.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Hamas tarafından ele geçirilen rehineler iade edilene kadar savaşın devam edeceğini söyledi. Hamas'tan ise henüz bir açıklama gelmedi. Sinvar'ın ölümünün Orta Doğu'daki çatışmaları alevlendirebileceği belirtiliyor. Ayrıca İsrail'in İran'ın füze saldırısına cevabı hala masada.