Beşiktaş'ta Konyaspor maçının 11'i netleşiyor
Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, kadrodaki eksikler can sıkıyor... Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Rashica ve Gabriel Paulista'nın yerine kimlerin forma giyeceği merak edilirken, teknik direktör Van Bronckhorst'un düşündüğü isimler ise ortaya çıktı.
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Süper Lig'in 9. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta Milot Rashica'nın sakatlığının ardından kanatlarda kimin oynayacağı merak konusu.
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Siyah-beyazlıların teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un Kosovalı oyuncunun yokluğunda sağ kanatta Joao Mario'ya görev vermesi beklenirken sol kanatta ise adaylar yine Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy...
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Hollandalı teknik adam, son 7 maçta Semih Kılıçsoy'u yedek soyundururken Gaziantep FK maçında ise sonradan da oyuna almamıştı.
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Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi ise son 3 resmi maçta da 11'de yer aldı.
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Muçi sol kanatta yer aldığı Kayserispor maçında 65 dakika, Eintracht Frankfurt maçında 90 dakika, Gaziantep FK maçında ise 87 dakika sahada kaldı.
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11'deki yerini kaybeden Semih Kılıçsoy ise idman performansını artırırken formayı yeniden kapmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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PAULISTA'NIN YOKLUĞUNDA EMİRHAN ÖNDE
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista'nın sakatlığının ardından Giovanni van Bronckhorst'un savunma planı da netleşiyor.
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Gaziantep FK maçının ilk yarısında sakatlanarak çıkan Gaberiel Paulista'nın tedavisi sürerken Konyaspor karşısında stoper ikilisinin Felix Uduokhai ve Emirhan Topçu'dan oluşması bekleniyor.
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Gaziantep FK maçında da Paulista'nın sakatlanmasının ardından Emirhan Topçu oyuna girerken bu ikili kalan bölümde birlikte görev yapmıştı.
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Orta alanda ise sakatlığı iyileştikten sonra idman eksiğini de kapatan Musrati, 11'e dönecek.
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Gedson ile birlikte orta alanda görev yapacak olan Libyalı futbolcunun dönüşü teknik heyeti de mutlu etti.