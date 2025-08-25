Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF'den 12 ihale: Tekstil devine 20.3 milyar TL bedel biçildi - İş-Yaşam Haberleri

        TMSF'den 12 ihale: Tekstil devine 20.3 milyar TL bedel biçildi

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Eylül ayında Aydınlı Giyim Grubu, Hes Kablo, İstikbal Mobilya gibi şirketlerin yanı sıra canlı yayın aracından lüks araç ve tekneye kadar birçok ihale düzenleyecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 14:38 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:38
        TMSF'den 12 ihale
        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyım olarak yönetimini üstlendiği Aydınlı Giyim Grubu'nu satışa çıkarıyor.

        Bünyesinde Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn. gibi hazır giyim sektörünün önemli markalarını barındıran Aydınlı Giyim Grubu ihalesi 23 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. İhalenin muhammen bedeli 20 milyar 350 milyon TL olarak belirlendi. İhale ile ilgili ayrıntılara TMSF'nin resmi internet sitesinden ulaşılabilecek.

        TMSF, Eylül ayında farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirket ve varlık için ihale düzenleyecek.

        3 Eylül 2025'te, Özçay İplik Tekstil 37 milyon 300 bin TL muhammen bedelle satışa çıkacak.

        4 Eylül 2025'te Kuzey Grubu'na ait lüks araçlar ihale yoluyla satılacak.

        9 Eylül 2025'te Hes Kablo için 18 milyar 600 milyon TL muhammen bedel belirlendi.

        17 Eylül 2025'te televizyon yayıncılığı alanında faaliyet gösteren Flash Haber TV 84 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulacak.

        23 Eylül 2025'te Aydınlı Giyim Grubu'nun, 24 Eylül 2025'te ise RHG Enertürk şirketinin satışı yapılacak.

        30 Eylül 2025'te ise mobilya sektörünün lider firması İstikbal Mobilya 12 milyar 500 milyon TL bedelle satışa çıkacak.

        Araç, tekne ve taşınmaz satışları da gündemde

        TMSF'nin satış listesinde yalnızca şirketler değil, farklı nitelikte varlıklar da yer alıyor.

        TMSF'nin mülkiyetinde bulunan farklı şehirlerdeki taşınmazlar 12 Eylül'de, Karpuz Danışmanlık'a bir özel yapım tekne 3 Eylül'de, canlı yayın aracı ise 17 Eylül'de satışa sunulacak.

        Ayrıca Erta İnşaatçılık'a ait İstanbul'daki taşınmazlar ile Keö Prodüksiyon'a ait lüks araç 5 Eylül'de ihale yoluyla satılacak.

