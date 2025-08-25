Habertürk
        Avrupa'da türk haftası: Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun parladı!

        Avrupa'da türk haftası: Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun parladı!

        Avrupa'daki temsilcilerimiz yeni sezona fırtına gibi başladı. İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında Parma ile karşılaştı. Torino devinde forma giyen Kenan Yıldız, performansıyla adından söz ettirdi. Real Madrid forması giyen Arda Güler ise Real Oviedo karşısında müthiş bir performans sergiledi. Ayrıca Almanya'daki bir diğer temsilcimiz Can Uzun da Eintracht Frankfurt'un Werder Bremen'i 4-1 mağlup ettiği maçta galibiyetin mimarlarından oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 11:04 Güncelleme: 25.08.2025 - 11:04
        • 1

          Avrupa liglerinde de yeni sezon fırtına gibi başlarken temsilcilerimiz performanslarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

        • 2

          ARDA GÜLER GÖZ DOLDURDU

          Real Madrid, LaLiga'da 2025-26 sezonu ikinci maçında Real Oviedo'ya konuk oldu. Mücadele 3-0 Real Madrid lehine sona erdi.

        • 3

          Performansı göz dolduran Arda Güler ilk 11 başladığı maçta 1 asistle mücadele etti.

        • 4

          Mücadeleye ilk 11'de başlayan Arda Güler, 74. dakikada yerini Gonzalo'ya bıraktı.

        • 5

          KENAN YILDIZ'DAN 2 ASİST

          İtalya Serie A'nın ilk haftasında Juventus, sahasında konuk ettiği Parma'yı 2-0 mağlup etti. Milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de başladığı karşılaşmada takımının attığı iki golün de asistini yaptı.

        • 6

          Maçın oyuncusu seçilen Kenan Yıldız, 89. dakikada oyundan çıkarak yerini Weston Mckennie'ye bıraktı.

        • 7

          CAN UZUN'DAN 1 GOL, 2 ASİST!

          Bundesliga'da 2025/26 sezonunun açılış haftasında Eintracht Frankfurt ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Eintracht Frankfurt, Werder Bremen'i 4-1 mağlup edip sezona galibiyetle başladı.

          Can Uzun, maçın 22 dakikakasında Eintracht Frankfurt'u öne geçiren golü kaydetti. 19 yaşındaki futbolcu, bu golden 3 dakika sonra Jean Bahoya'ya asisti yaptı.

        • 8

          Karşılaşmanın ilk yarısı Eintracht Frankfurt'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Can Uzun, 47'de bir kez daha Jean Bahoya'ya gol pasını verdi ve ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Frankfurt'un üçüncü golünden bir dakika sonra ise Werder Bremen'de Justin Nijnmah ağları havalandırdı. Eintracht Frankfurt'ta Angsgar Knauff, 70'teki golüyle skoru belirledi. Bu sonuçla Frankfurt, sezonu 3 puanla açtı.

        • 9
        • 10
        Yazı Boyutu
