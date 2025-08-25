Avrupa'da türk haftası: Arda Güler, Kenan Yıldız ve Can Uzun parladı!

Karşılaşmanın ilk yarısı Eintracht Frankfurt'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanırken Can Uzun, 47'de bir kez daha Jean Bahoya'ya gol pasını verdi ve ev sahibi ekip farkı 3'e çıkardı. Frankfurt'un üçüncü golünden bir dakika sonra ise Werder Bremen'de Justin Nijnmah ağları havalandırdı. Eintracht Frankfurt'ta Angsgar Knauff, 70'teki golüyle skoru belirledi. Bu sonuçla Frankfurt, sezonu 3 puanla açtı.