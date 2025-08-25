ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi?

Otomobil ve hafif ticari araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) son yılların en büyük değişikliği geçtiğimiz Temmuz ayında yapıldı.

Yeni düzenlemenin devreye alınması ile birlikte yerli üretim otomobillerde vergi oranları düşerken, elektrikli modeller başta olmak üzere birçok ithal otomobilde ise vergi artışı yaşandı.

ÖTV değişikliğinin yürürlüğe girdiği 24 Temmuz tarihinden itibaren, akıllara gelen ilk sorulardan biri de, düzenlemenin ikinci el araç piyasasına nasıl yansıyacağı oldu. İşte biz de bu soruyu, aradan geçen 1 ayın ardından sektörün önde gelen isimlerine sorduk.

MASFED: 'TÜKETİCİLER AÇISINDA OLUMLU BİR TABLO OLUŞTU'

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, ÖTV düzenlemesinin otomotiv piyasasında hareketlilik yarattığını söyledi.

Düzenleme sonrası özellikle üst segment araçlarda ve 1600 cc üzeri motor hacmine sahip modellerde fiyatlarda artışları gözlendiğini kaydeden Erkoç, "Bu artış, doğal olarak ikinci el piyasasına da yaklaşık yüzde 6-7 oranında yansıdı. Ancak 1600 cc motor hacmine kadar olan araçlarda herhangi bir artış yapılmadığından, bu segmentte hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarında bir değişim yaşanmadı. Bu durum, orta gelir grubunun en çok tercih ettiği segmentte tüketiciler açısından olumlu bir tablo oluşturdu" dedi.

Otomotiv piyasasının yılın en durgun dönemlerinden birini yaşadığını da vurgulayan MASFED Başkanı Erkoç, "Vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu memleketlerinde veya yazlıklarında olduğu için piyasadaki talep doğal olarak zayıflamış durumda. Önümüzdeki ay ise okulların açılmasıyla birlikte ailelerin eğitim masrafları ve kış hazırlıkları ön plana çıkacak. Bu durum, tüketicilerin bütçelerini otomobil alımından çok temel ihtiyaçlara yöneltmesine yol açacaktır. Sonbaharda piyasada yeniden hareketlenme yaşanabilir. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, küresel ekonomik gelişmeler ve ülkemizdeki finansal politikalar, araç fiyatları üzerinde belirleyici olacaktır. Orta segmentte fiyatların sabit kalması ise tüketiciler için önemli bir fırsat niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı. REKLAM VAVACARS: 'FİYATLAR VE TALEP YUKARI YÖNLÜ DEĞİŞEBİLİR' İkinci el araç şirketi VavaCars’ın, yapay zeka ile geliştirdiği fiyat endeksinin Temmuz 2025 sonuçlarına göre, ikinci el araç fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1.9 oranında arttı. VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, yılın başından beri ikinci el araç fiyatlarında genel olarak sınırlı bir artış eğilimi gözlemlendiğini belirterek, "Yeni ÖTV düzenlemesi, sıfır kilometre araçlardaki fiyat dengelerini yeniden şekillendirirken, ikinci el otomobil pazarında da hareketliliği artırıyor. Piyasada genel olarak talep toparlanmaya başlamış olsa da tüketici davranışlarında hala temkinli bir yaklaşım gözleniyor. Her ne kadar kısa vadede somut bir ÖTV indirimi sinyali olmasa da bu konudaki beklentiler tüketicinin satın alma kararını ötelemesine neden olabiliyor" dedi.

İkinci el araç piyasasında dengeli ancak temkinli bir toparlanma süreci yaşandığını kaydeden Gözelekli, "Yaz mevsiminin bitişiyle birlikte hem fiyat hem de talep tarafında yukarı yönlü değişimler görebiliriz" öngörüsünü paylaştı. Gözelekli, bu dönemde özellikle 5 yaş ve üzeri araçlarda daha belirgin bir talep artışı yaşanırken, sıfır kilometre araçlara yapılan kampanyaların, düşük kilometreli ikinci el araçlarda fiyat baskısı yarattığını söyledi. REKLAM OTOMOBİLEN: 'SATIŞLARDA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU BEKLİYORUZ' Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen de, ÖTV değişikliği sonrasında ikinci el fiyat seviyelerinde piyasada genel anlamda bir artış yaşandığını vurguladı. Bilirgen, "Sadece değişiklikten olumlu etkilenen ekonomik modellerin ikinci el değerleri sabit kalırken, özellikle ÖTV artışı yaşanan C, D, SUV, elektrikli ve premium araç modellerinde ikinci el araç fiyatlarının da sıfır liste fiyatlarını artış yönünde takip ettiğini görmekteyiz. ÖTV değişikliği sonrasında ikinci el piyasasında yılın ilk 7 ayında yaşanan hareketliliğin tüketici talebi yönünde artarak devam edeceğini ön görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

2025 yılının ilk 7 ayında döviz kurunda gerçekleşen yüzde 29’luk artış ve kümüle enflasyondaki yüzde 19’luk yükselişe rağmen ikinci el fiyatlarında ortalama yüzde 13-14 seviyesinde artış gerçekleştiğini de aktaran Otomobilen Genel Müdürü Kenan Bilirgen, "ÖTV ve döviz kurunda yaşanan değişimler sıfır araç liste fiyatlarına anında yansımasına rağmen ikinci elde daha sınırlı ve kademeli olarak zamana yayılarak gerçekleşmektedir. Güncel durumda ikinci el araçlarda sıfır araca kıyasla oluşan fiyat makası tüketici lehinedir ve ikinci ele olan ilginin artarak devam etmesini sağlayacaktır. 2025 yılı sonunda toplam 9 milyonun üzerinde ikinci el araç satışıyla tüm zamanların rekorunun kırılmasını bekliyoruz" diye konuştu. REKLAM CARDATA: 'PİYASA STABİL İLERLİYOR' 24 Temmuz’da yürürlüğe ÖTV düzenlemesinin otomotiv pazarında dikkat çekici bir fiyat değişimine neden olduğunu kaydeden Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, düzenlemenin ardından sıfır kilometre araç fiyatlarının genel ortalamada yüzde 8 kadar arttığını bildirdi.

Yalçın, "Binek otomobillerde yüzde 7 artış, SUV modellerde yüzde 8 artış ve hafif ticari araçlarda yüzde 9 fiyat artışları yaşandı. Bu artışlarda yalnızca ÖTV düzenlemesi değil, aynı zamanda markaların döviz kuru ve artan maliyetler sebebiyle yaptıkları rutin zamlar da etkili oldu. Markalar bilindiği üzere her ay fiyatlarını güncelliyor" dedi. Sıfır tarafındaki fiyat değişimlerinin hemen ikinci el araçlara yansımadığını vurgulayan Yalçın, "Yaptığımız piyasa analizine göre, sıfır kilometre fiyatlarındaki artışların ikinci el piyasasına etkisi genellikle yaklaşık bir ay gecikmeli görülüyor. ÖTV düzenlemesinin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, Ağustos ortasına kadar ikinci el araç fiyatlarında yalnızca yüzde 1,5’lik bir artış kaydedildi. Bu, ikinci el piyasasının şu anda sıfır kilometreye kıyasla daha stabil ilerlediğini gösteriyor" ifadelerini gösteriyor. OTOMERKEZİ: 10 ARAÇTAN 1'İ SENETLE SATILIYOR ÖTV değişikliğinin etkilerinin takip edildiği ikinci el araç sektöründe, son dönemde alternatif finansman yöntemleri uygulanmaya başlandı. İkinci el otomobil pazarında yüksek kredi faizleri ve kısa vadeler, senetli sistemler ile tasarruf finansman modellerine ilgiyi artırdı.

Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, senetli araç alımlarının arttığını belirterek, "Mevcut BDDK düzenlemeleri, özellikle yüksek fiyatlı araçlarda finansmana erişimi ciddi ölçüde zorlaştırıyor. Tüketici tarafında olduğu kadar satıcı tarafında da bu sınırlamaların kaldırılması yönünde büyük bir beklenti var. Minimum araç kasko değerinin yüzde 70’ine kadar finansman imkânı ve 36-48 ay vadeler sektörün nefes almasını sağlayacaktır. Aksi halde senetli sistemler ve kayıt dışı yolların payı daha da artar, bu da hem tüketici hem sektör açısından riskleri büyütür" dedi. Otomerkezi.net’in yaptığı araştırmalara göre Türkiye’de şu anda satılan her 10 otomobilden 2’si kredi kartı, 1’i senet, 1’i tasarruf finansman şirketi fonlaması, 1’i taşıt kredisi, geri kalan yarısı ise nakitle işlem görüyor.