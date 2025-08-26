Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Tayanç Ayaydın suskunluğunu bozdu: Özür dilerim - Tayanç Ayaydın olayı nedir? Magazin haberleri

        Tayanç Ayaydın suskunluğunu bozdu

        Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, sosyal medya hesabından 'Tozluyaka' dizisindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini ileri sürerek, mesajlarını ifşa etmişti. Ayaydın, konuyla ilgili 5 gün sonra açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 16:33 Güncelleme: 26.08.2025 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Doğa Lara Akkaya, 5 gün önce, 2022'de yayınlanan 'Tozluyaka' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Tayanç Ayaydın'ın kendisini taciz ettiğini söyleyerek, mesajlarını yayımladı.

        "DÜNYANIN EN GÜZEL KADINI"

        Doğa Lara Akkaya, Tayanç Ayaydın'ın kendisine attığı; "Dünyanın en güzel kadını! Mutlu yıllar" mesajını sosyal medya hesabından ifşa etti. Mesajlarda Akkaya'nın, oyuncuya "Dünyanın en güzel kadını sence de karın değil mi?" karşılığını verdiği görüldü. Ayaydın'ın daha sonra da; "Sen çok özelsin benim için" yazdı. Bunun üzerine Doğa Lara Akkaya'nın ise; "Lütfen bana bu şekilde yazma. Çünkü bir süredir söylediklerinden ve mesajlarından rahatsızlık hissediyorum ve ne diyeceğimi bilemiyorum. Bence bu yanlış bir şey" şeklinde cevap verdiği görüldü.

        REKLAM

        Doğa Lara Akkaya

        ROL ARKADAŞINI SİLDİ

        Burçin Terzioğlu, yeni projesindeki rol arkadaşı Tayanç Ayaydın'ı sosyal medya hesabından sildi.

        Burçin Terzioğlu, ayrıca; "Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım" mesajını paylaştı.

        Burçin Terzioğlu - Tayanç Ayaydın

        "TACİZ ETMEDİM"

        Yaşananların ardından Tayanç Ayaydın, 5 gündür süren suskunluğunu bozdu. "Kimseyi taciz etmedim" diyen ünlü oyuncu, özür dileyerek, şunları söyledi: Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Açıklama yapmayı ertelememin sebebi duygusal bir tepki vermek istemem ve durumu sakin, bilinçli bir şekilde değerlendirmek istememdi.

        Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma bir mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

        Şunu da açıkça belirtmeliyim: düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Taciz; ısrar, baskı ya da birinin sınırlarını ihlal etmek demektir. Ben bunların hiçbirini yapmadım.

        Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin her türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

        Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurma hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

        20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin. İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir. Saygılarımla.

        Tayanç Ayaydın, 2015'te ABD'li öğretmen Sally Ghalayini ile evlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #tayanç ayaydın
        #Doğa Lara Akkaya

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        Habertürk Anasayfa