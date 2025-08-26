Habertürk
        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi! Evlilik sırasında zina daha ağır kusur sayıldı | Son dakika haberleri

        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi! Evlilik sırasında zina daha ağır kusur sayıldı

        Yargıtay, boşanma davasında dikkat çeken bir karar verdi. Yüksek mahkeme, evlilik sırasında zina yapan kadını, boşanma aşamasında zina yapan erkekten daha ağır kusurlu saydı. Yenilenecek yargılamada, kadının erkeğe tazminat ödemesine karar verilmesi bekleniyor. Fevzi Çakır'ın haberi...

        Giriş: 26.08.2025 - 13:33 Güncelleme: 26.08.2025 - 13:33
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik birliği devam ederken zina yapan kadını, boşanma kararından sonra fiili ayrılık sürecinde zina yapan erkekten daha ağır kusurlu buldu.

        Kadının sadakatsiz eylemlerinin “erkeğin kişilik haklarına saldırı” oluşturduğuna dikkat çeken Yüksek Mahkeme, erkeğin tazminat talebinin reddedilmesini hukuka aykırı buldu. Şimdi kadın, yeniden yapılacak yargılamada eski eşine tazminat ödemeye mahkûm edilebilecek.

        KARŞILIKLI BOŞANMA DAVALARI AÇILDI

        Bir çocuk sahibi çift, evliliklerindeki sorunların derinleşmesi üzerine boşanma kararı aldı. Hem kadın hem de erkek karşılıklı dava açtı.

        Kadın “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” gerekçesine dayanırken, erkek hem aynı gerekçeyle hem de zina nedeniyle dava açtı. Dosyalar birleştirilerek Aile Mahkemesinde görüldü.

        KADIN EVLİYKEN, ERKEK AYRILIKTAN SONRA ZİNA ETTİ

        Erkek, mahkemeye sunduğu delillerde kadının başka bir erkekle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığını, farklı ortamlarda öpüştüğünü, müstehcen fotoğraflar gönderdiğini ve zina ettiğini öne sürdü.

        Kadın ise erkeğin kendisine ve ailesine hakaret ettiğini, anneannesinin vefatında başsağlığı dilemediğini, ailesinin eve gelmesini istemediğini ve boşanma kararı kesinleşmeden başka biriyle ilişki yaşadığını savundu.

        MAHKEME “EŞİT KUSUR” DEDİ

        Aile Mahkemesi, tarafların eşit kusurlu olduğuna hükmederek her iki boşanma talebini de kabul etti ancak tazminat taleplerini reddetti. Çocuğun velayeti anneye verilirken, aylık 5 bin TL iştirak nafakasına hükmedildi. İstinaf onamasının ardından dosya Yargıtay’a taşındı.

        YARGITAY: KADIN DAHA AĞIR KUSURLU

        Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadının; evli ve eşi hamile olan bir erkekle yoğun telefon trafiği kurduğunu, birlikte sabahladıklarını, çocuğun da bulunduğu ortamlarda uygunsuz fotoğraflar çektirdiklerini tespit etti. Daire, evlilik sürecindeki bu sadakatsiz davranışların, boşanma kararı sonrası yaşanan ayrılık dönemindeki erkek kaynaklı zina eylemine göre daha ağır olduğuna hükmetti.

        HUKUKA AYKIRI SES KAYDI DELİL SAYILMADI

        Kadının, erkeğin hakaret ettiği iddiası ise hukuka aykırı yollarla elde edilen ses kaydı ve soyut tanıklıklara dayandığı gerekçesiyle delil olarak kabul edilmedi. Böylece kadına atfedilen kusurlar ağırlık kazandı.

        TAZMİNAT REDDİ HATALI BULUNDU

        Yargıtay, Türk Medeni Kanunu’nun 174. maddesine atıfla, boşanma sonucunda daha az kusurlu olan tarafın, kişilik hakları ihlal edilmişse maddi ve manevi tazminat talep edebileceğini vurguladı. İlk derece mahkemesinin bu yöndeki talepleri reddetmesi hukuka aykırı bulundu.

        ERKEK TAZMİNAT ALACAK

        Yargıtay kararı oy birliğiyle aldı ve dosyayı yeniden karar verilmek üzere Aile Mahkemesine gönderdi. Yenilenecek yargılamada, kadının erkeğe tazminat ödemesine karar verilmesi bekleniyor.

