        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor! Sırt ağrılarına birebir omurgayı güçlendiren etkili pilates hareketleri!

        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor! Sırt ağrılarına birebir omurgayı güçlendiren etkili pilates hareketleri!

        Gün boyu masa başında oturmak ya da telefona eğilerek vakit geçirmek, duruşumuzu olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre bu alışkanlıklar zamanla boyun, bel ve sırt ağrılarına yol açıyor. Ancak yalnızca 10 dakikalık bir pilates rutiniyle hem duruşu iyileştirmek hem de daha rahat hareket etmek mümkün!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2025 - 08:00 Güncelleme: 26.08.2025 - 08:00
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        İyi bir duruş, yalnızca estetik değil sağlık açısından da kritik öneme sahip. Pilates uzmanları, düzenli yapılan küçük egzersizlerin kasları güçlendirerek omurgayı koruduğunu söylüyor. İşte evde kolayca uygulanabilecek, sadece birkaç dakikanızı alacak duruş dostu pilates hareketleri...

        DOĞRU DURUŞUN ÖNEMİ

        Duruş yalnızca estetik bir görünüm değildir; sağlıklı hareket etmenin temelidir. Uzmanlara göre iyi duruş, omurganın ve kasların uyum içinde çalışmasını sağlar. Bu da günlük yaşamda daha az ağrı, daha fazla denge ve daha rahat bir hareket kabiliyeti demektir.

        PİLATES’İN DURUŞA ETKİSİ

        Pilates, bedenin merkez bölgesini güçlendirerek postürü destekler. Core kasları, vücudun tüm hareketlerini yöneten bir istasyon gibi çalışır. Güçlü bir core sayesinde oturmak, kalkmak ya da uzun süre ayakta kalmak çok daha kolay hale gelir. Ayrıca Pilates, farkındalığı artırarak kişinin bedenini nasıl taşıdığını hissetmesine yardımcı olur.

        RUTİNİN TEMEL HEDEFLERİ

        Bu özel pilates rutini; omurga hareketliliğini artırmak, pelvik bölgeyi stabilize etmek ve bedenin arka zincir kaslarını (glute, hamstring, sırt kasları) güçlendirmek üzerine kurgulanmıştır. Düzenli uygulandığında bel, boyun ve sırt ağrılarını hafifletirken kişinin daha dengeli hissetmesini sağlar.

        HAREKETLERİN DETAYLARI

        Half Rollback: Omurgayı esnetir, core kaslarını aktive eder.

        Shoulder Bridge: Kalça ve bacak arkası kaslarını güçlendirir, beldeki gerginliği azaltır.

        Swan Prep: Üst sırtı ve boynu kuvvetlendirir.

        Single Leg Kick: Kalçaları ve hamstringleri çalıştırır, vücudu esnetir.

        Swimming: Tüm arka zinciri güçlendirir, dengeyi artırır.

        Mermaid: Yan gövde kaslarını esnetir, nefesi derinleştirir.

        Chest Expansion: Göğüs kafesini açar, omuzları güçlendirir.

        NASIL UYGULANMALI?

        Rutin yalnızca 10-15 dakika sürüyor ve düşük yoğunluklu olduğu için her gün uygulanabilir. Haftada iki-üç kez yapılması bile gözle görülür fayda sağlıyor. Özellikle sabahları güne hazırlanmak için ya da uzun bir iş gününden sonra esnemek için ideal.

        Kaynak: New York Times

