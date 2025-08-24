Hande Erçel, Hakan Sabancı ile fotoğraflarını sildi

Yaklaşık üç yıldır aşk yaşayan oyuncu Hande Erçel ile Hakan Sabancı, ilişkilerini zaman zaman sosyal medya etkileşimleriyle de gözler önüne seriyor.

Sık sık yurt dışı seyahatlerine çıkan ve romantik halleriyle gündeme gelen ünlü çiftin, evlenecekleri yönünde iddialar dahi ortaya atılmıştı.

Ancak ünlü çift hakkında zaman zaman ayrılık söylentileri de gündeme geliyor. Her defasında bu iddiaları birlikte görüntülenerek, açıklama yaparak ya da ortak paylaşımlarla yalanlayan ikili hakkında yine benzer bir iddia ortaya atıldı.

Son olarak çiftin yeniden ayrıldığı öne sürüldü. Bu iddiaları güçlendiren detay ise Hande Erçel’in, Sabancı ile mutlu günlerinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması oldu.

Öte yandan, Hakan Sabancı’nın hesabında çiftin birlikte olduğu karelerin hâlâ durduğu ve ikilinin birbirini takip etmeyi sürdürdüğü görüldü.

Tüm bu gelişmelerin ardından Hakan Sabancı’nın annesi Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Sabancı; "Cehalet, uyku gibidir; seni uyandıran ilk kişiye tepkin kızgınlıktır." ifadelerini paylaştı.

