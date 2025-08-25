Sonbaharda vücudunuza dikkat! Sık görülen hastalıklar ve alınabilecek önlemler nelerdir?

Her yıl sonbaharla birlikte alerji, grip, sinüzit ve bronşit gibi rahatsızlıklar artış gösteriyor. Bu hastalıkların yayılma nedenleri, belirtileri ve korunma yollarını sizin için derledik. Basit önlemlerle sonbaharı sağlıklı geçirmeniz mümkün.

Havaların soğuması ve mevsim geçişleriyle birlikte özellikle sonbahar ve kış aylarında enfeksiyon hastalıklarında belirgin bir artış yaşanır. Soğuk hava, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olabilirken, kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilmesi de virüslerin yayılmasını kolaylaştırır. Ancak basit ama etkili önlemlerle bu dönemi sağlıklı geçirebilmek mümkündür.

İşte dikkat edilmesi gereken hastalıklar ve korunma yolları:

MEVSİMSEL ALERJİLER

Sonbahar aylarında polen, küf sporları ve hava değişimleri alerjileri tetikleyebilir. Burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde kaşıntı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterir.

Korunma Yöntemleri:

- Polen seviyelerinin yüksek olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçının.

- Eve geldiğinizde üzerinizi değiştirin ve duş alın.

- Evde HEPA filtreli hava temizleyiciler kullanın.

- Burun temizliği için tuzlu su solüsyonu kullanabilirsiniz. - Probiyotik ve antioksidan açısından zengin gıdalarla bağışıklığınızı güçlendirin. - Her gece 7-8 saat uyumaya özen gösterin. - Alerjiniz geçmiyorsa mutlaka bir uzmana başvurun. SOĞUK ALGINLIĞI Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve hafif ateş gibi belirtilerle seyreden soğuk algınlığı; genellikle rinovirüs kaynaklıdır ve hava değişimlerinde sık görülür. Korunma Yöntemleri: - Ellerinizi sık sık ve en az 20 saniye yıkayın. - Yüzünüze dokunmamaya çalışın. - C, D vitamini ve çinko içeren gıdalar tüketin. - Uyku düzeninize dikkat edin. - Kalabalık ortamlardan uzak durun. - Kapalı mekanları havalandırın. - Yeterince su için. GRİP (İNFLUENZA) Grip, soğuk algınlığına göre daha ağır belirtilerle seyreden ve ciddi komplikasyonlara yol açabilen viral bir enfeksiyondur. Korunma Yöntemleri: - Her yıl grip aşısı olun. Özellikle risk grubundaysanız (yaşlı, çocuk, kronik hasta).

- Ellerinizi hijyenik tutun. - Kalabalıklardan uzak durun ve sosyal mesafeye dikkat edin. - Yeterli uyku ve dengeli beslenmeye önem verin. - Bol sıvı tüketin. BOĞAZ AĞRISI Soğuk algınlığı ve grip gibi viral enfeksiyonların bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Bakteriyel kaynaklı da olabilir (örn. strep boğazı). Korunma Yöntemleri: - Hijyene dikkat edin, ellerinizi sık sık yıkayın. - Kişisel eşyalarınızı paylaşmayın. - Nemli hava sağlayarak boğaz kuruluğunu önleyin. - Sigara dumanından uzak durun. - Sıcak içecekler boğazı rahatlatır. AKUT KULAK ENFEKSİYONLARI Özellikle çocuklarda sık görülen kulak enfeksiyonları, üst solunum yolu hastalıklarının ardından gelişebilir. Korunma Yöntemleri: - Soğuk algınlığına yakalanmaktan kaçının. - Sigara dumanından uzak durun. - Emzirme, bebeklerde bağışıklığı güçlendirebilir. - Kulak temizliğinde pamuklu çubuk kullanmayın. - Evdeki alerjenleri azaltın. AKUT BRONŞİT Üst solunum yolu enfeksiyonlarının ardından gelişen ve genellikle virüs kaynaklı olan bronş iltihabıdır.

Korunma Yöntemleri: - Dengeli beslenin ve yeterince uyuyun. - Sigara kullanmayın ve dumandan uzak durun. - Kirli havaya maruz kalmamaya çalışın. - Grip aşısı olun. - El hijyenine dikkat edin. SİNÜZİT Sinüslerin iltihaplanması sonucu ortaya çıkan bu rahatsızlık, özellikle soğuk algınlığı sonrası gelişir. Korunma Yöntemleri: - Ellerinizi sık sık yıkayın. - Tuzlu suyla burun yıkama alışkanlığı edinin. - Evinizi nemli tutun. - Alerjenlerden uzak durun. - Sigara dumanına maruz kalmayın. ASTIM Solunum yollarının daralmasıyla nefes darlığı, öksürük ve hırıltıya neden olan kronik bir hastalıktır. Korunma Yöntemleri: - Tetikleyicileri belirleyin ve uzak durun. - Doktorunuzun önerdiği ilaçları düzenli kullanın. - Toz, polen ve evcil hayvan tüylerinden arındırılmış ortamlar oluşturun. - Egzersizi kontrollü yapın. - Stresi yönetin. D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ Bağışıklık sisteminden kemik sağlığına kadar birçok sistemde görev alan D vitamini, güneş ışığıyla sentezlenir.

Korunma Yöntemleri: - Güneşli günlerde kısa süreli güneşlenin. - D vitamini yönünden zengin besinler tüketin (yağlı balık, yumurta, mantar). - Gerektiğinde doktor kontrolünde takviye alın. - D vitamini düzeyinizi düzenli kontrol ettirin. GENEL SAĞLIK ÖNERİLERİ - C ve D vitamini, çinko ve demir yönünden zengin doğal besinler tüketin: Ispanak, kırmızı et, narenciye, kuruyemiş, biber, kivi, ananas gibi... - Kalabalık ortamlarda, özellikle salgın dönemlerinde, maske takın. - Hijyene dikkat edin, ortamları sık sık havalandırın. - Günlük 40 dakika yürüyüş yapın. - Sigara ve alkolden uzak durun. - Stresi azaltın, kaliteli uyku uyuyun. - Bol su tüketin. Görsel Kaynak: istockphoto