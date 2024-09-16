Kültürlerin sonbahar dansı: Dünyanın 8 farklı ülkesinden 8 ilginç sonbahar geleneği!
Sonbahar, doğanın renk değişimiyle birlikte birçok kültürün en önemli zamanlarından biri. Çeşitli ülkelerde bu mevsim, geleneksel ritüeller ve kutlamalarla taçlandırılıyor. İşte dünya çapında birbirinden ilginç 8 sonbahar geleneği!
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Mevsimlerin değişimiyle birlikte kültürler de kendi benzersiz kutlamalarını ortaya koyuyor. Farklı ülkelerde sonbahar, yalnızca yaprakların sararmasıyla değil, aynı zamanda bu mevsime özgü ilginç ritüeller ve festivallerle de canlanıyor. İşte dünya genelinde kutlanan 8 ilginç sonbahar geleneği!
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8. OGNİSSANTİ: İTALYA
Día de Muertos'a benzeyen bu kutlamada, hayatını kaybedenler anılmaktadır. Bu, okulların, mağazaların ve devlet dairelerinin kapalı olduğu ulusal bir bayramdır. Mezarlıklar çiçekler ve kırmızı mumlarla güzel bir şekilde dekore edilir. Aileler birlikte büyük bir ziyafet çeker ve sevilen birinin ruhunun eve gelmesi umuduyla yemek masasında fazladan bir yer ayarlar.
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7. BON OM TOUK: KAMBOÇYA
Bu üç günlük tatilin “Kamboçya Su Festivali” olarak anıldığını duyabilirsiniz. Dini olmayan bu tatil, özellikle yağmur mevsiminin sonunda, bir kaynak olarak suyun tüm faydalarını kutlamak içindir. Nehirde tekneler yarıştırılır ve sokaklarda ücretsiz konserler verilir.
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6. DÍA DE MUERTOS: ORTA AMERİKA
Meksika ve bazı Orta Amerika ülkelerinde Día de Muertos, ölen aile üyelerinin onurlandırıldığı bir gündür. Bu, parlak renkler ve yiyeceklerle dolu canlı bir kutlamadır. Ofrendalar (sunular) kadife çiçekleri, kafatasları ve sevilen kişinin hoşlandığı şeylerle süslenir.
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5. SAMHAİN: İRLANDA
Eski bir Kelt geleneği olan Samhain'in bugün Cadılar Bayramı olarak kabul edilen bayramın kökeni olduğu söylenmektedir. Şenlik ateşleri yakılır, festivaller düzenlenir ve belki de en dikkat çekici olanı Barmbrack adı verilen ve bir fal oyunu işlevi gören meyveli kektir. Somun, zenginlik veya evlilik gibi bir anlamı ifade eden simgeler içerir.
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4. KAWASAKİ CADILAR BAYRAMI GEÇİT TÖRENİ: JAPONYA
Kawasaki Cadılar Bayramı Geçit Töreni gerçekten de tüyler ürpertici bir yaratıcılık gösterisidir. Bu yeni gelenek, katılımcıların ayrıntılı kostümler giydiği 1,5 km uzunluğundadır. Ancak, bu öyle kolayca katılabileceğiniz bir şey değildir. En fazla 2.500 kişiye izin veriliyor ve biletler hızla tükeniyor! Katılımcıların aylar öncesinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.
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3. OKTOBERFEST & AZİZ MARTİN BAYRAMI: ALMANYA
İronik bir şekilde, gerçek Oktoberfest Eylül ayında başlar. Başlangıçta 16 günlük kutlama Münih'te bir kraliyet düğünü partisi olarak başlamıştır. Şimdi ise altı milyondan fazla insan, bazen geleneksel kıyafetler giyerek yiyecek ve bira çadırlarına katılmak için yollara düşüyor.
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2. LOİ KRATHONG & Yİ PENG: TAYLAND
Bu iki festival Kasım ayında aynı güne denk gelir, ancak bunlar iki ayrı etkinliktir. Yi Peng ya da “Işık Festivali” gökyüzüne kağıttan bir fener göndererek bir önceki yılın kötü şansını sembolik olarak serbest bırakmayı gerektirir.
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Biraz daha öncesine döndüğünüzde Loi Krathong'u deneyimleyeceksiniz. Bu etkinlik sırasında insanlar yapraktan yapılmış tekneleri rengarenk çiçeklerle süsler ve iyi şans için küçük bir dua ile birlikte nehirde yüzdürürler. Ayrıca bir geçit töreni, dans gösterileri ve havai fişekler de vardır.
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1. YULAN FESTİVALİ: ÇİN
Yulan Festivali kabaca İngilizce'de Aç Hayalet festivali anlamına gelmektedir. Ay takvimine göre yedinci ayın bu on beşinci gününde ruhların yiyecek ve para için yeryüzünde dolaştığına inanılır. Bu festival, kağıttan adaklar yakılarak ve dışarıya yiyecek bırakılarak kutlanır. Yusufçuklardaki çekirgelerin, ölmüş olan insanların reenkarnasyonu olduğuna inanılır. Bir başka batıl inanç da etkinlik sırasında fotoğraf çekmekten kaçınmaktır, aksi takdirde resminiz ürkütücü bir figür içerecektir.
Kaynak: Greenheart Travel