Kültürlerin sonbahar dansı: Dünyanın 8 farklı ülkesinden 8 ilginç sonbahar geleneği!

5. SAMHAİN: İRLANDA

Eski bir Kelt geleneği olan Samhain'in bugün Cadılar Bayramı olarak kabul edilen bayramın kökeni olduğu söylenmektedir. Şenlik ateşleri yakılır, festivaller düzenlenir ve belki de en dikkat çekici olanı Barmbrack adı verilen ve bir fal oyunu işlevi gören meyveli kektir. Somun, zenginlik veya evlilik gibi bir anlamı ifade eden simgeler içerir.