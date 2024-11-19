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        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da hedef A Ligi: İşte Montella'nın Karadağ 11'i! Karadag-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? - Futbol Haberleri

        A Milli Takım'da hedef A Ligi: İşte Montella'nın Karadağ 11'i!

        A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Türkiye'nin Karadağ karşısında alacağı galibiyet, Galler-İzlanda karşılaşmanın sonucuna bakılmaksınız milli takımın A Ligi'ne yükselmesini sağlayacak. Peki Karadağ-Türkiye maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'i ve mücadeleyle ilgili tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 19.11.2024 - 09:58 Güncelleme: 19.11.2024 - 09:58
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        • 1

          A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 6. ve son maçında bugün deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

        • 2

          Niksic Şehir Stadı'ndaki mücadele, TSİ 22.45'te başlayacak. Karşılaşma TV 8'den canlı yayınlanacak.

        • 3

          Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan hakem Urs Schnyder düdük çalacak. Schnyder'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Sven Wolfensberger olacak.

          İki takım arasında Samsun'da oynanan maçı Türkiye, İrfan Can Kahveci'nin golüyle 1-0 kazandı.

        • 4

          HEDEF A LİGİ

          Organizasyonda 4. Grup'taki son maçlar öncesinde A Milli Futbol Takımı 11 puanla lider durumda bulunuyor.

          9 puanla ikinci sırada yer alan Galler'in de A Grubu'na yükselme şansı sürüyor.

        • 5

          Grupta İzlanda 7 puanla 3'üncü, puanı bulunmayan ve C Ligi'ne düşmesi kesinleşen Karadağ ise son sırada yer alıyor.

          Ay-yıldızlı ekip, Karadağ karşısında kazanırsa Galler-İzlanda karşılaşmasının sonucuna bakılmaksızın 14 puanla lider olarak adını A Grubu'na yazdıracak.

          Milli takımın, Karadağ ile berabere kalması ya da mağlup olması halinde ise liderlik için Galler-İzlanda maçının sonucu önem kazanacak.

          Galler ile iki maçta da berabere kalan ay-yıldızlı ekibin genel averajı, Galler'den 3 gol fazla durumda.

        • 6

          CENTİLMENLİK PUANI

          Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek.

          Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.

        • 7

          Türkiye, gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler ile 0-0 berabere kaldı. İzmir'de ikinci maçta İzlanda'yı 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, üçüncü karşılaşmada Samsun'da Karadağ'ı 1-0, dördüncüde ise deplasmanda İzlanda'yı 4-2 yendi. Türkiye, beşinci maçında ise Kayseri'de Galler karşısında sahadan golsüz berabere ayrıldı.

          Karadağ ise sırasıyla, İzlanda'ya 2-0, Galler'e 2-1, Türkiye'ye 1-0, Galler'e 1-0 ve İzlanda'ya 2-0 mağlup oldu.

          Gruptaki Galler-İzlanda maçı da TSİ 22.45'te başlayacak.

        • 8

          KENAN DÖNÜYOR ABDÜLKERİM CEZALI

          Ay-yıldızlı ekipte cezası sona eren Kenan Yıldız bu maçta forma giyebilecek. Cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı ise bu maçta takımdaki yerini alamayacak.

        • 9

          Milli takımda, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ile sonradan kadroya davet edilen Eren Dinkci sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. Ay-yıldızlı ekipte Yasin Özcan, Bertuğ Yıldırım, Cihan Çanak ve Gökhan Sazdağı ise aday kadroya dahil edildi.

        • 10

          Galler karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptan Hakan Çalhanoğlu da sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Eren Elmalı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

        • 11

          İşte Montella'nın Karadağ karşısındaki muhtemel 11'i:

        • 12

          Mert Günok

        • 13

          Zeki Çelik

        • 14

          Mert Müldür

        • 15

          Merih Demiral

        • 16

          Samet Akaydin

        • 17

          Kaan Ayhan

        • 18

          Orkun Kökçü

        • 19

          Arda Güler

        • 20

          Kenan Yıldız

        • 21

          Yunus Akgün

        • 22

          Kerem Aktürkoğlu

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