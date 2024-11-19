İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde Ukrayna'daki gelişmelere ilişkin üst düzey katılımlı oturum düzenlendi.

Burada konuşma yapan Lammy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başarılı olması halinde BM Şartı'nın maddelerinin anlamını yitireceği bir dünya oluşacağını söyledi.

AA'nın haberine göre; Putin'in başarısının başkalarının "emperyalist savaş" isteklerine ilham olacağını kaydeden Lammy, "Putin mağlup edilmezse, hepimizin sınırları çok daha güvensiz olur." ifadelerini kullandı.

Lammy, İngiltere'nin bu nedenle İran ulusal hava yolu şirketi Iran Air ile İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketine (IRISL) yaptırım kararı aldığını anımsattı.

Lammy, Ukrayna'nın enerji altyapısını hedef alarak Putin'in Ukrayna'yı "karanlığa itmeye" çalıştığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'da 1000 gündür süren savaşta çok sayıda asker kaybettiğini, bu yüzden Kuzey Kore'den asker ve İran'dan balistik füze desteği almaya yöneldiğini belirten Lammy, "Bu eylemlere güçlü şekilde cevap verilmeli." dedi.

"Putin sadece güce cevap verir." şeklinde konuşan Lammy, kalıcı barış ve güvenlik için güçlü ve birlik içinde hareket etmek gerektiğinin altını çizdi.

Greenfield, Rusya'nın bugün Sudan'a insani yardımı kolaylaştırılmasını hedefleyen bir karar tasarısını veto ettiğini anımsatarak, "Rusların Filistin halkına destek bildirdiğini duyduk ancak bu ikiyüzlülük ve yalancılıktan başka bir şey değil." ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya desteğine ilişkin ise Greenfield, "Böyle bir hamlenin eşi benzeri yok." diye konuştu.

Greenfield, bunun birçok BMGK kararını da ihlal ettiğini dile getirerek, "Bu faaliyetler haydut bir devletin faaliyetleridir. Rusya bunları meşru kılmak için çok çaba sarf ediyor ve yalan söylüyor." şeklinde konuştu.

Putin'in hiçbir zaman BM üyesi de olan Ukrayna'yı bağımsız devlet olarak kabul etmediğini savunan Greenfield, bu nedenle Ukrayna halkının da kararlılığını hafife aldığını söyledi.