Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defaten tebliğ edilmiştir" denildi.

REKLAM advertisement1 Açıklamada şunlar kaydedildi: "Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, töreni takip etmek için gelen basın mensupları teğmenler tarafından olay yerine davet edilmiştir. REKLAM "SORUŞTURMANIN OKUNAN METİNLE İLGİSİ YOKTUR" Tespitler, kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, Misafir Askerî Personelin (MAP) de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği yönündedir. Bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları da tespit edilmiştir. Her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmiştir. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personelin işlemleri devam etmektedir. Yapılan inceleme ve soruşturmanın ne okunan metinle ne de içeriğiyle bir ilgisi yoktur.

"ALTERNATİF BİR TÖREN İCRA EDİLEREK OKUNMASI DİSİPLİNİ BOZUCU BİR TAVIRDIR" Yemin metnini okuyan onlarca teğmenden sadece eylemi organize edenlerin Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilmeleri okunan metnin içeriği ile ilgili bir tartışma olmadığının en büyük göstergesidir. Burada önemli olan, içerik ne olursa olsun disiplin sürecinin her zaman aynı şekilde işletilecek ve disiplinden asla taviz verilmeyecek olmasıdır. İlk defa 29 Ocak 1999’da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin amirlerinin ikazlarına rağmen alternatif bir tören icra edilerek okunması disiplini bozucu tavır ve davranışlarda bulunmaktır. Bu tavır sen resmi törende okutmazsan ben alternatif tören yapar, basını da çağırır okurum tavrıdır ki asıl problem buradadır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin millî, manevi ve mesleki değerleri bir bütündür ve ayrıştırmaya çalışmak tehlikelidir. Eylemin önceden planlanarak basını da davet etmek suretiyle organize şekilde yapılması Türk Silahlı Kuvvetlerinde ayrılık varmış algısı yaratmış, böylece Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranış sergilendiği tespit edilmiştir.

REKLAM "HARP OKULLARI SİVİL ÜNİVERSİTE DEĞİLDİR" 'Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'nde törenin nasıl icra edileceği yer almaktadır. Tören yönergesinde yazılı hususlar dışına çıkarak kendilerine göre alternatif tören organize etmek disipline aykırıdır. Resmî tören bölümü bitmiş olsa bile mezun teğmenlerin fiilen ailelerin ve basın mensuplarının bulunduğu tören alanında disiplinli bir tavır sergileme yükümlülüğü bulunmaktadır. Harp Okulları sivil üniversite değildir. Mezun olanlar, sivil üniversitelerde olduğu gibi farklı yerlere gitmeyecek, aynı disiplin kurallarına tabi TSK personeli olarak görevine devam edecektir. Mezun olmaları disiplin kurallarına uymayacakları anlamına gelemez.

"TSK'YI KAMUOYUNA TARTIŞMAYA AÇMIŞLAR, İTİBARINI ZEDELEMİŞLERDİR" Eylemi organize eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel 6413 sayılı TSK Disiplin Kanunu 20’nci madde c bendi 'Hizmete engel davranışlarda bulunmak: Devletin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarına zarar verecek nitelikte tutum ve davranışlarda veya ağır suç veya disiplinsizlik teşkil eden fiillerde bulunmaktır.' kapsamında YDK’ya sevk edilmişlerdir. Bu personel, amirlerinin ikazlarına rağmen yürüklükten kaldırılmış olan metni, ısrarla emirlerin hilafına alternatif bir törenle okumak suretiyle TSK’yı kamuoyunda tartışmaya açmışlar, itibarını zedelemişlerdir. Burada önemli olan diğer bir olay; kadın subaylarımızın tarihte ilk defa 3 Harp Okulumuzu da birincilikle bitirmesinin gururunu yaşamak yerine, TSK’nın itibarını zedeleyecek şekilde tartışmaların içerisine çekilmesine neden olunmasıdır.

Özel Kuvvetler Komutanlığının 16 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde okunan metin hâlen yürürlükte olup mevzuata aykırı bir durum da söz konusu değildir. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde bazı öğrenciler tarafından ısrarla okunmak istenen metin ise; 29 Mart 2023’te yönergede yapılan değişiklikle kaldırılmış olan metindir. Hâlihazırda yaşanan hadisenin okunan tören metniyle bir ilgisi bulunmamaktadır. Mevzu verilen emirlerin hilafına hareket ederek yapılan disiplinsizliktir.

Sonuç olarak askerliğin temeli disiplindir. Disiplin de, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen millî, manevi ve mesleki değerlerimizden oluşan kurallardır. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu tüm personel bu kuralları bilir ve uygulamakla yükümlüdür. Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır."