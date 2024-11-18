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        Deniz Hamzaoğlu: İçinde bulunmak istediğim bir projeydi

        Bu akşam SHOW TV'de ekrana gelecek olan 'Kalpazan'da 'Bulgary Bayram' karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı. Projeye dâhil olma sürecini anlatan Hamzaoğlu; "Senaryo bana haziranda geldi. Okur okumaz içinde bulunmak istediğim bir projeydi. Bu denli farklı hikâyeleri anlatmamız her zaman mümkün olmuyor" dedi

        Giriş: 18.11.2024 - 10:36 Güncelleme: 18.11.2024 - 10:36
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        "İçinde bulunmak istediğim bir projeydi"
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        SHOW TV'nin ilgi gören yeni dizilerinden, O3 Medya yapımı dizisi 'Kalpazan', bu akşam 5'inci bölümüyle ekrana geliyor.

        Uğur Karaaslan'ın yönettiği; Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı ve Türküler Özgül’ün senaryosunu yazdığı 'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda), Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        'Kalpazan'da 'Bulgary Bayram' karakterine hayat veren Deniz Hamzaoğlu, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini; "Bu denli farklı hikâyeleri anlatmamız her zaman mümkün olmuyor" sözleriyle ifade etti.

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        * SHOW TV'de ekrana gelen 'Kalpazan' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyorsunuz. Projeye nasıl dâhil oldunuz? Oradan başlayalım.

        Senaryo bana haziranda geldi. Okur okumaz içinde bulunmak istediğim bir projeydi. Bu denli farklı hikâyeleri anlatmamız her zaman mümkün olmuyor.

        * Dizide rol gereği eğlenceli ama bir o kadar da ürkütücü bir karakteri canlandırıyorsunuz. Canlandırdığınız karakteri analiz etmenizi istesem ne söylersiniz?

        Çok zeki ve potansiyeli olan biri ama potansiyelini, kolay olanda ustalaşmakta değerlendirmiş. Kızına çok bağlı ve eğlenmeyi kesinlikle çok seviyor.

        * 'Bayram' dizide dengeleri değiştireceğe benziyor. Dizinin temposu ve gerilimi artacak diyebilir miyiz?

        Dizinin temposu ve gerilimi her bölümde giderek artacak. Tabii ki ‘Bayram’ işlerin karışmasında oldukça etkin rol oynuyor.

        * 'Kalpazan', izleyicilerine ne söylüyor?

        Bunu tek cümleyle özetlemek mümkün değil ama en erdemli insanın dahi ailesi söz konusu olduğunda neler yapabileceğini anlatıyor diyebilirim.

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        * Sosyal medya hesabınızda özel hayatınıza dair paylaşımlar yapmaktan hoşlanmıyor gibisiniz. Göz önünde olmayı sevmeyen oyunculardan mısınız?

        Açıkçası sosyal medya meselesine alışamadım. O nedenle tercih etmiyorum.

        * Tabii bir yanda tiyatro da hayatınızda 2002'den beri seyirci ile haşır neşirsiniz. Bundan 21 yıl önceki Deniz Hamzaoğlu ile bugünkü arasında nasıl farklar var?

        Tecrübe herhalde hem aktör hem insan olarak.

        * Kariyeriniz boyunca birçok projede yer aldınız. Kökeni tiyatroya dayanan bir oyuncu olarak şimdilerde tiyatromuzun hal ve gidişini nasıl buluyorsunuz?

        Her sezon onlarca nefis oyun ve gencecik harika oyuncular izliyorum. Bence her geçen yıl çok daha iyiye gidiyor.

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        #Deniz Hamzaoğlu
        #Bulgary Bayram

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