Galatasaray'da Kaan Ayhan'a Körfez kancası!
Bu sezon 11'deki yerini kaybeden Kaan Ayhan'a Körfez'den kanca var... Bir Dubai ekibinin milli futbolcuyla ilgilendiği öğrenildi.
- 1
Galatasaray’da bu sezon ilk 11’deki yerini kaybeden Kaan Ayhan, transfer döneminde Körfez kulüplerinin ilgisini çekmeye başladı.
- 2
Edinilen bilgilere göre Birleşik Arap Emirlikleri’nden Dubai merkezli bir kulüp, milli futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.
- 3
Sarı-kırmızılı formayla son dönemde Okan Buruk’un rotasyon tercihlerinde geri planda kalan Kaan Ayhan’ın, ocak ayı itibarıyla geleceği yeniden şekillenebilir.
-
- 4
Galatasaray yönetimi şu an için resmi bir teklif almadı ancak Dubai temsilcisinin önümüzdeki haftalarda kiralama veya bonservis bedelli transfer için girişimde bulunabileceği konuşuluyor.
- 5
Kaan Ayhan’ın da daha fazla süre bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.
- 6
31 yaşındaki milli futbolcu, hem savunmanın ortasında hem orta sahada görev yapabiliyor.
-
- 7
Tecrübeli futbolcu bu sezon Süper Lig'de 9, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta görev aldı toplamda 250 dakika sahada kaldı.
- 8